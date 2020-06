Gendarmerie nationale du Mali : 120 logements pour les gendarmes et non gendarmes

La mutuelle de la gendarmerie nationale du Mali dans le souci de soulager les gendarmes et les non gendarmes à avoir des logements décents vient de réaliser 120 logements à Banakoro. Une cité mixte dans laquelle gendarmes et civils ainsi que d’autres corps puissent cohabiter ensemble à condition de remplir les conditions d’acquisition des maisons. Le commandant de la région de gendarmerie de Bamako le colonel Alpha Yaya Sangaré a fait savoir le lundi 22 juin 2020 lors d’un point de presse que les maisons sont disponibles et a exposé les conditions à remplir pour en disposer.

« La première cité mixte vient d’être réalisée par la mutuelle de la gendarmerie du Mali, soucieux d’offrir des logements décents aux gendarmes en premier ainsi qu’aux autres porteurs et civiles vient de construire120 logements à Banakoro de type F3 et F4 pour un coût de plus de 3 milliards de FCFA », a introduit le colonel Alpha Yaya Sangaré commandant de la région militaire de Bamako.

Selon lui, ces logements ont été construits avec des briques préfabriqués et répondent à toutes les normes d’une maison. Pour avoir une maison, les intéressés doivent déposer une demande au niveau du service social de la gendarmerie logé au camp1 de Bamako, ils doivent aussi avoir un compte bancaire à la Banque Malienne de la Solidarité (BMS) a informé le colonel Sangaré avant de mentionner les prix des différentes maisons qui est de 16500 000fcfa pour les F3 et pour les non gendarmes et de 18 000 000 FCFA pour les F4 toujours pour les non gendarmes. Il a précisé que les gendarmes bénéficieront des avantages et payeront un peu moyen que les non gendarmes qui aspireront avoir des maisons dans la cité de Banakoro.

Le commandant de la région de gendarmerie de Bamako a signalé que la mutuelle de la gendarmerie se porte bien et ambitionne de poser d’autres actes dans le cadre du soulagement des gendarmes du Mali. Alpha Yaya Sangaré a affirmé que la pandémie de la covid-19 les empêchera d’organiser une fête digne du nom pour la remise des clés aux bénéficiaires. Toutes les personnes désireuses d’avoir une des 120 logements de la cité de Banakoro doivent s’adresser à la mutuelle pour d’amples informations a conclu le colonel Sangaré.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :