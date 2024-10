Mali: le Grammy Award d’Ali Farka Touré retrouvé

Le Grammy Award remporté par le légendaire Ali Farka Touré a finalement été retrouvé, selon une annonce faite par sa famille ce samedi 5 octobre 2024.

Le trophée d’Ali Farka Touré, qui avait mystérieusement disparu de la résidence familiale, était l’un des trois Grammy Awards que le maître de la musique malienne avait décroché au cours de sa carrière. Son fils, Vieux Farka Touré, avait révélé sa disparition dans une vidéo diffusée en début de semaine, suscitant l’indignation des fans et la mobilisation des autorités locales.

Ali Farka Touré a remporté ce prestigieux prix pour l’album « In the Heart of the Moon », une collaboration avec le célèbre musicien Toumani Diabaté, dans la catégorie Meilleur album de musique traditionnelle du monde lors des Grammy Awards 2006. L’album, qui fusionne les sonorités maliennes traditionnelles et le blues, est considéré comme une œuvre charnière dans la carrière du musicien. Le trophée dérobé symbolise une reconnaissance internationale unique du talent d’Ali Farka Touré, une figure de proue de la culture malienne.

Le vol de ce Grammy Award, découvert par Vieux Farka Touré, a été un choc pour la famille. Dans sa vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, le musicien appelait à l’aide, espérant retrouver ce précieux symbole. L’appel n’a pas tardé à être entendu. Grâce à une intense mobilisation, le trophée a été retrouvé en bon état, bien que les détails sur les circonstances exactes de cette disparition restent flous.

Cette disparition n’est pas sans rappeler un autre événement similaire ayant touché une autre figure de la culture malienne à savoir Souleymane Cissé. Le célèbre cinéaste avait remporté le Carrosse d’or au Festival de Cannes en mai 2023, une récompense honorant son œuvre et son immense contribution au cinéma africain. Cependant, son trophée a lui aussi été dérobé, en avril 2024 à son domicile, à Bamako. Les circonstances de cette disparition restent également mystérieuses, mais le Carrosse d’or a été retrouvé en mai 2024. Ces deux événements soulèvent des questions quant à la sécurité des biens culturels de grande valeur.

Ces disparitions répétées de trophées prestigieux au sein de domiciles privés amènent à s’interroger sur la sécurisation des récompenses d’une telle importance. Bien qu’ils symbolisent des réussites individuelles, ces prix représentent aussi une part du patrimoine culturel et artistique national. Leur valeur dépasse celle de simples objets. Selon un opérateur culturels : ils incarnent la fierté collective d’un pays, la reconnaissance internationale de son génie artistique.

Raison pour laquelle certains se demandent s’il ne serait-il pas préférable de confier ces récompenses à un musée national dédié à la conservation des prix et trophées des figures emblématiques du Mali et de l’Afrique ? Cela permettrait non seulement de préserver ces objets dans des conditions optimales de sécurité, mais aussi de les rendre accessibles à un public plus large. À travers une telle démarche, le Mali pourrait renforcer son patrimoine culturel tout en honorant ses icônes artistiques.

