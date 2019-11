En prélude au concert dédicace de son nouvel album, qui se tiendra le vendredi 6 décembre prochain à la salle Babemba Magic Ciné de Bamako, l’artiste musicien, Habib KOITÉ a animé une conférence de presse, le mercredi 27 novembre, à l’hôtel Maya.

-Maliweb.net- Le nouvel album d’Habib KOITÉ, Kharifa, sera lancé le vendredi 6 décembre prochain à la salle Babemba Magic Ciné de Bamako. Kharifa, est un album de douze titres enregistré et mixé dans la capitale malienne.

Sixième album studio, Kharifa qui occupe déjà la tête des ventes des World Music Charts en Europe depuis le mois d’octobre, est un témoignage de Habib KOITÉ à l’endroit de toutes les personnes du Mali et d’ailleurs qui lui ont soutenu tout au long de sa vie, depuis sa tendre enfance jusqu’à son exceptionnel parcours artistique. Car, il faut le rappeler, Habib KOITÉ est l’un des plus grands chanteurs du Mali avec une reconnaissance et des distinctions bien au-delà des frontières nationales.

Album inédit, Kharifa rappel des valeurs ancestrales autour de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble. Célébration du mélange culturel avec des titres en bambara, français, anglais, kassonkhé et des instruments traditionnels comme la flûte peuhl, le djembé, la calebasse, le balafon, etc. Kharifa est un appel à la jeunesse, «aux lions», pour ne rien lâcher et se battre pour un avenir meilleur.

Lescompositionsoriginalesetlesreprisesquiconstituentlacolonnevertébralede ce nouvel album reflètent l’ouverture d’esprit du griot, sa volonté de voyager à travers le riche patrimoine malien tout en bâtissant les fondations d’une musique résolument moderne,également influencée parle rock occidentaletlefolk.

Sur Kharifa, l’artiste a indiqué qu’il a travaillé avec les prestigieuses personnalités comme Toumani DIABATÉ, M’Bouillé KOITÉ son neveu et Prix découverte RFI 2017, son propre fils Cheick Tidiane KOITÉ, Amy SACKO la chanteuse du groupe de Bassékou KOUYATÉ, Ngoni BA, etc. Il a indiqué que la plupart de ses artistes seront avec lui le jour du concert dédicace.

Il faut rappeler que Habib KOITÉ est un diplômé de l’Institut National des Arts (INA). Prix découverte RFI en 1993, il est ambassadeur de bonne volonté de l’Unicef.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

