Le 4 avril 2024, la Banque de Développement du Mali (BDM-SA) a procédé à sa traditionnelle journée de dons dénommée «Opération Ramadan solidaire» à l’endroit des fidèles de certaines mosquées de Bamako et certaines villes qui abritent des agences ou des points de vente de la BDM-SA.

Quarante millions de francs CFA ! C’est le montant que la BDM-SA a investi cette année dans sa traditionnelle «Opération Ramadan solidaire» organisée le 4 avril 2024. Cette année, en plus des 13 mosquées de Bamako, l’opération a été étendue à 31 autres lieux de culte dans des villes et localités abritant des agences ou des points de vente BDM-SA. Chaque mosquée a reçu un bœuf d’une valeur de 400 000 F CFA, 200 Kilos de riz, 250 kilos de sucre, 40 litres d’huile et une enveloppe de 150. 000 F FA.

Comme l’édition précédente, l’opération de 2024 a été menée sur le terrain à Bamako par une équipe constituée de cadres de la Direction du Marketing, de la Direction des Moyens généraux, du Responsable de la communication, des membres du Comité syndical… sous la conduite du Secrétaire Général de la banque, M. Cheick Fantamady Kéita. A chaque étape, M. Kéita a pris la parole pour expliquer le sens de l’opération, à savoir la volonté longtemps affirmée et renouvelée de la Banque de Développement du Mali (BDM-SA) d’avoir en permanence l’Homme malien au centre de ses préoccupations.

Il s’agit plus précisément, en cette période de ramadan, de «venir en appui à nos concitoyens pour les aider à faire de ce mois béni, un véritable temps de dévotion absolue à Allah et de respect des principes de l’Islam, est un devoir religieux à haute rétribution divine», a souligné le Secrétaire général de la BDM-SA.

Le message tout comme le geste qui l’accompagne ont été partout appréciés par les imams et les comités de gestion des mosquées visitées. Ils ont formulé des bénédictions pour une plus grande prospérité de la banque dans un Mali qui avance dans la paix, la santé et la cohésion sociale.

