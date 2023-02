Une voix dans le ciel : Djambala Maïga, grande voix de la musique traditionnelle songhoï, tire sa révérence

De son vrai nom Mahamadou Issoufi Maïga, il est communément appelé Djambala Maïga. L’artiste musicien a rendu l’âme avant-hier (mardi 14 février 2023) à l’hôpital régional de Gao. Intervenue aux environs de 20 heures, la triste nouvelle a tout de suite fait le tour de la cité des Askia qui vient de perdre plus qu’une star, un rassembleur. Décédé à l’âge de 70 ans, ce grand artiste musicien a émerveillé villages, hameaux et villes de la région par sa musique authentiquement traditionnelle. Grand joueur de « contigui », (instrument traditionnel songhoï qui s’apparente au luth), il avait une voix exceptionnelle qui le distinguait des autres. Pendant plusieurs décennies, jeunes mariés, groupes d’âge et autres organisations communautaires se laissaient bercés par les notes et chants de Djambala. Sa mort est perçue comme une énorme perte pour les amoureux de la musique traditionnelle malienne.

