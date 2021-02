Vendredi dernier le Premier ministre était face au Conseil national de la Transition (CNT) pour son grand oral qui vise à présenter son Plan d’action pour les 12 prochains mois. Ce Plan d’action repose sur six grands axes dont le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national.

Depuis 2012, le pays fait face au terrorisme, à l’insécurité grandissante et multiforme tels que les violences communautaires, le banditisme et les trafics transfrontaliers, y compris de drogue et d’êtres humains. La situation sécuritaire se dégrade de jour en jour et s’étend sur l’ensemble du territoire avec des attaques meurtrières au centre et au Nord du pays, des assassinats ciblés. Des villes et des villages échappent toujours au contrôle de l’Etat, les populations de ces zones sont souvent contraintes de créer des milices pour assurer leur propre sécurité en un mot pas une semaine ne passe sans que le centre du Mali ne soit le théâtre d’attaques terroristes récurrentes.

Pour palier cette insécurité grandissante, le Premier ministre Moctar Ouane était devant le Conseil national de la Transition, l’organe législatif pour présenter sa feuille de route des 12 prochains mois qui s’article autour de six axes prioritaires dont celui du renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire.

Pour se faire, Moctar Ouane souhaite diligenter la relecture, l’appropriation et la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger d’où même l’organisation du CSA à Kidal, il y a deux semaines. M. Ouane veut donner aussi un coup accélérateur au processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants dans le Nord et le Centre du pays qui reste toujours un point de blocage depuis sa création.

Moctar Ouane veut aussi procéder à la dissolution effective de toutes les milices d’auto-défense et c’est là le hic parce que Centre et le Nord du pays sont remplis de milices qui assurent la sécurité des populations en absence de l’armée régulière. On se rappelle sous l’ancien régime, les autorités avaient tenté de désarmer la milice dogon, mais sans succès.

Le chef du gouvernement souhaite aussi redéployer les forces de défense et de sécurité sur l’ensemble du territoire national, au Nord, il y a des zones où les populations sont délaissées, elles ne demandent que la présence des militaires et l’administration et ce redéploiement donnera de l’espoir aux populations si elle est effective.

«La sécurité demeure la priorité des priorités pour notre pays, qui y joue sa survie en tant qu’État et en tant que Nation», affirme le Premier ministre.

C’est un plan ambitieux qu’il vient de présenter, mais parviendra-t-il à les mettre en œuvre ? C’est toute la question, mais pour l’analyste politique Mohamed Ag Assory, « le plan d’actions qu’il a présenté devant le CNT est au-delà de sa mission et de ses forces. Je suis resté sur ma faim et j’ai été éberlué par l’énoncé de tant d’actions grandiloquentes ».

Rappelons que les membres du CNT ont deux jours pour valider le plan de Moctar Ouane.

Ousmane Mahamane

(Stagiaire)

