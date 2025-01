Visite du Président de la Transition à Koulikoro : Une Journée Marquée par des Projets Structurants pour le Développement Régional

Le président de la transition, le général d’Armée Assimi Goita, a effectué mercredi une visite officielle dans la ville de Koulikoro. Une visite marquée par le lancement des travaux de construction du stade de basketball Mali Arena, celui de la maison des légitimités traditionnelle, et surtout la réouverture du stade Mamadou Diarrah.

Pour sa visite à Koulikoro, la population de la cité de Méguétan et environs ont réservé un accueil chaleureux au président de la transition, le général d’Armée Assimi Goita, à travers une mobilisation exceptionnelle. Une mobilisation à la hauteur de l’évènement et à la dimension de l’hôte du jour. Tout au long de la route qui traverse la ville, les populations sont sorties pour non seulement saluer le chef de l’Etat et sa délégation mais aussi témoigner de leur soutien à la transition.

La visite du chef de l’Etat a été marquée par plusieurs moments forts dont la pose de la première pierre de Mali Arena, un nouveau complexe sportif, dédié au basketball. Situé à Bakaryblébougou, une localité située dans la périphérie de la ville de Koulikoro, le Mali Arena, qui sera l’un des plus grands stades de basketball de l’Afrique de l’Ouest, pourra accueillir des compétitions nationales et internationales, contribuant ainsi à la promotion du sport au niveau régional et à l’émergence de nouveaux talents.

Bâti sur une superficie de trois hectares, le Mali Arena, qui compte 10 000 places extensibles à 15 000 places, sera un complexe hypermoderne avec les normes internationales présentant toutes les commodités. « Mali Arena, c’est l’architecture qui prend en compte notre culture », a précisé Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. Conçu en forme de calebasse, symbole profondément ancré dans les traditions maliennes, Mali Arena incarne un mariage harmonieux entre modernité et héritage culturel.

L’autre fait marquant de la journée a été la pause de la première pierre de la Maison des légitimités traditionnelles de la Koulikoro sis à Koulikoroba. Bâtie sur une superficie de 6 000 mètres carrés, la Maison des légitimités traditionnelles sera composée d’un vestibule, d’un bâtiment abritant une salle de réunion et des bureaux, le secrétariat, deux logements de passage, des toilettes extérieures ; un logement pour le gardien et un local technique, un mur de clôture et des aménagements divers.

Réouverture du stade Mamadou Diarrah

Le moment fort de cette visite présidentielle a été la réouverture du stade Mamadou Diarrah après des mois de rénovation. Ultra moderne et répondant aux normes internationales de la CAF et de la FIFA, le stade Mamadou Diarrah peut à ce titre abriter les compétitions nationales et internationales de football. Les travaux ont concerné la réhabilitation des vestiaires et des toilettes, une salle de presse, un salon VIP, des installations dédiées aux officiels et aux arbitres, un système d’éclairage moderne, une pelouse refaite avec un système de drainage et d’arrosage automatique.

Le stade offre désormais une capacité de 4 600 places assises et abrite une gamme d’infrastructures supplémentaires, notamment une salle de musculation, une piscine semi-olympique, des terrains dédiés au football, au basket-ball, au tennis, au volleyball et au handball, une infirmerie et une salle de réunion avec un groupe électrogène de 700 KVA. La rénovation du stade Mamadou Diarra H témoigne de l’engagement du gouvernement de la Transition de doter Koulikoro d’infrastructures sportives de qualité et de contribuer à l’émergence de talents sportifs de haut niveau.

Après avoir coupé le ruban symbolique, le président Goita a réaffirmé devant la population de Koulikoro son engagement envers les coutumes et traditions maliennes. Le chef de l’Etat a souligné l’importance de ces structures dans le maintien de l’unité nationale et la consolidation de la paix, notamment dans le contexte actuel où le Mali fait face à une guerre. Le général Goïta a appelé les maliens à l’unité, à la paix et à la persévérance. « Tous les Maliens, à tous les niveaux, peuvent et doivent apporter leur pierre à l’édification de notre pays. Nous sommes engagés à protéger notre pays, nos ressources, et à lutter contre la corruption sous toutes ses formes », a rappelé le chef de l’Etat.

Avant lui, le maire de la ville de Koulikoro, Aliou Moussa Tamboura, a salué le président de la transition pour son engagement et son dévouement pour le Mali. Tout en saluant la rénovation du stade Mamadou Diarrah, l’édile local a demandé des efforts supplémentaires au chef de l’Etat comme l’aménagement d’une zone industrielle, l’électrification de la ville et l’installation d’unités industrielles dignes de ce nom.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Envoyé spécial à Koulikoro

Commentaires via Facebook :