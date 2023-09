Assemblée générale des Nations unies : La délégation du Mali attendue à New-York à partir du 18 septembre prochain

La délégation du Mali participera à la prochaine assemblée générale des Nations unies qui doit se tenir à partir du 18 septembre 2023 à New-York. Ce grand rendez-vous portera essentiellement sur les Objectifs de développement durable (ODD).

Le président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), Mossadeck Bally, l’a annoncé jeudi dernier au terme d’une audience qui lui a été accordée à la Primature par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.

C’était en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop et de celui en charge de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo.

À sa sortie d’audience, Mossadeck Bally a fait savoir que la délégation du Mali qui fera partie de cette session sera conduite par le ministre en charge des Affaires étrangères en compagnie du patronat et du secteur privé malien.

Pour le président du CNPM, le secteur privé est un partenaire très important dans l’atteinte de ces objectifs. « Nous menons déjà des activités aussi bien au niveau du patronat qu’au niveau de nos entreprises avec des partenaires tels que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui nous accompagne dans ses activités », a fait remarquer Mossadeck Bally.

Et d’ajouter : « Nous avons apprécié opportun et utile de faire partie de cette délégation et d’aller à New-York pour justement défendre le point de vue du secteur privé malien dans cet agenda des ODD ».

Le patron du CNPM a indiqué que le Premier ministre les a chaleureusement reçu et accueilli leur souhait de faire partie de la délégation. Revenant sur le choix porté sur le ministre en charge des Affaires étrangères, Mossadeck Bally a révélé qu’initialement c’était le Dr Choguel Kokalla Maïga qui devait conduire cette délégation mais en raison d’un agenda très chargé, finalement c’est Abdoulaye Diop.

Le président du CNPM a souligné que le chef de l’Administration malienne a marqué son accord pour qu’ils fassent partie de cette délégation conduite par le ministre chargé de la diplomatie.

Souleymane SIDIBE

