En visite de travail au Mali, la sous-secrétaire générale des Nations-Unies pour l’Afrique au Secrétariat des Nations-Unies, Mme Martha Ama Akyaa Pobee, s’est rendue, hier mercredi, au siège du projet ‘’Vestibule de veille des femmes et des filles pour une transition et des élections inclusives au Mali’’. Sur place, elle a exhorté les femmes à redescendre dans l’arène politique pendant les élections.

Lors de cette visite, Mme Martha Ama Akyaa Pobee a réaffirmé le soutien de l’ONU à la consolidation de la paix et la participation des femmes au processus électoral. Elle a expliqué que la MINUSMA a accepté de financer ‘’Vestibule de veille des femmes et des filles pour une transition et des élections inclusives au Mali’’, parce que le projet constitue, selon les Nations-Unies, une opportunité pour les hommes de soutenir l’émancipation des femmes. Selon elle, la sous-secrétaire générale des Nations-Unies pour l’Afrique, c’est un devoir pour les hommes de soutenir les femmes pour leur inclusion dans la vie politique du Mali. « Les Nations-Unies vous soutiennent parce que les questions d’égalité du genre constituent un point important pour le développement, la paix et le respect des droits de l’Homme », a réaffirmé Mme Martha Ama Akyaa Pobee.

Elle poursuit en exhortant les femmes à descendre dans l’arène politique, au terme des différentes formations qu’elles recevront sur l’assimilation de la loi 052,instituant la promotion du genre au poste électif et nominatif et la participation des femmes au processus électoral. « Si vous ne faites pas la politique pour parler en votre nom, c’est une autre personne qui parlera en votre nom », a tenu à rappeler la diplomate onusienne en charge des affaires politiques et de la consolidation de la paix au département dédié à l’Afrique. Cette visite, marquée d’interactions, a été l’occasion pour la responsable de l’ONU d’échanger avec les responsables de ACE-Conseil, Madame Coumba Traoré, et de l’Association malienne de la promotion de la jeune fille et des femmes, Souadou Diabaté, en charge de la mise en œuvre du projet VVF à Bamako, au centre et au Nord-Mali. Mme Martha AmaAkyaa Pobee s’est livrée au même exercice avec les groupements des leaders membres du comité de suivi de l’Accord, du Conseil national de transition et plusieurs responsables des femmes des organisations de la société civile du Mali.

A Bamako, la diplomate onusienne a été témoin des activités que le projet VVFF exécute dans la capitale malienne et dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka et Taoudénit. En somme, ce projet financé par la MINUSMA, en partenariat avec d’autres programmes du système des Nations-Unies, vise à veiller à l’application stricte de la Loi 052 lors des différents processus électoraux et politiques pendant la transition. Pour ce faire, il contribue au renforcement des capacités des femmes aux thématiques clés de la transition, appuie les femmes candidates et potentielle candidates aux différentes élections. Le projet VVFF exécute également un programme d’éducation civique et de sensibilisation, pour un accès équitable et de participation des femmes aux processus électoraux et politiques.

Partout où le projet VVFF intervient, un vestibule est installé et animé par des volontaires. Ceux-ci mènent des activités telles que la sensibilisation pour un accroissement de l’engagement politique des femmes. A travers ces activités, le projet contribue à lever les réticences des acteurs politiques et des populations en général sur la participation des femmes aux élections. Les membres du projet participent au suivi du processus électoral sur le terrain, constatent la prise en compte du quota fixé par la loi 052 sur les listes électorales, le suivi des opérations de vote le jour des scrutins, en s’assurant de la présence des femmes dans les bureaux de vote comme agents électoraux.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

