Avant cette nomination, M. Diop était le Représentant résident du PNUD en République du Congo de 2019 à 2022.

Il a servi respectivement au PNUD, au gouvernement et dans le secteur privé dans son pays, le Sénégal en tant que Directeur Pays Adjoint des Programmes du PNUD Mali, Directeur Pays au PNUD Burkina Faso, Responsable mondial du Programme de partenariats public-privé pour la fourniture de services du PNUD travaillant dans les pays des 5 régions du PNUD (Afrique, Asie-Pacifique, Amérique latine et Caraïbes, États arabes, Europe de l’Est et CEI), basé à Pretoria/Johannesburg (Afrique du Sud). Il a aussi été Conseiller régional Afrique sur les partenariats public-privé, basé à New York USA.

Avant de rejoindre le PNUD en 2000, M. Diop a travaillé pendant 13 ans pour son pays d’origine, le Sénégal, au sein du gouvernement et du secteur privé : ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, ministère de l’Hydraulique, le Bureau de l’Organisation et des Méthodes à la Présidence de la République et dans le secteur privé comme ingénieur-conseil.

Diop a été Humphrey Fellow du gouvernement américain et Il est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en politiques publiques avec spécialisation sur les partenariats public-privé de l’Université RUTGERS aux États-Unis ainsi que d’une maîtrise en gestion de projet de l’Université internationale de la francophonie au service du développement de l’Afrique (Université Léopold Sédar Senghor) d’Alexandrie (Égypte). Il est aussi détenteur d’un diplôme d’ingénieur de conception en Génie civil de l’Ecole Polytechnique de Thiès (Sénégal).

Adam MAIGA

Analyste en Communication

Programme des Nations Unies pour le développement

Badalabougou, Maison Commune des Nations Unies

BP 120 Bamako, Mali

Commentaires via Facebook :