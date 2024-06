Véritable dinosaure (dans le sens noble du terme) de la classe politique malienne issue du mouvement démocratique, il a été une personnalité très influente de la République. Très pragmatique et d’un commerce agréable, il est resté un pont entre les entités politiques même s’il a voué à la Ruche une fidélité et une loyauté indiscutables. Assarid Ag Imbarcaouane, c’est de lui qu’il s’agit, a tiré sa révérence le 25 mai 2024 à 75 ans. Date symbolique car correspondant aussi à la création de l’Alliance pour la démocratie au Mali/Parti africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA/PASJ).

Il a été une figure emblématique de notre démocratie, de la vie parlementaire au Mali. Sa disparition est ainsi une grande perte pour non seulement l’ADEMA (il s’est d’ailleurs éteint le jour anniversaire de la création de l’Alliance pour la démocratie au Mali/Parti africain pour la Solidarité et la Justice), mais aussi pour toute la République ! L’honorable Assarid Ag Imbarcaouane a été d’une loyauté républicaine à toute épreuve. On comprend alors la communion des cœurs pour lui rendre hommage. «La mémoire de la tradition parlementaire malienne s’en est allée, sans doute avec moins d’indiscrétion que son éloquent parcours», a souligné notre confrère Abdramane Kéita de «Le Témoin».

Éducateur de profession, homme politique dans l’âme, Assarid Ag Imbarcaouane était incontestablement l’un des meilleurs spécialistes des questions Afrique-Caraïbes-Pacifique et de l’Union européenne (ACP/UE). Il fut à ce titre un intrépide défenseur des cotonculteurs maliens dont les revenus ont été toujours menacés par les subventions accordées par certains pays à leurs paysans.

Vice-président du Conseil national de transition (CNT) et Chevalier de l’Ordre National, Assarid a eu une «vie bien remplie et riche de ses enviables péripéties». De la carrière d’enseignant et d’animateur de jeunesse à celle de dinosaure de la scène politique malienne, il s’est toujours illustré par les valeurs prônées. Son engagement politique remonte au parti unique, Union démocratiquement du peuple malien (UDPM), dont il a été le Secrétaire général â Gao et membre du Conseil national. A l’avènement de la démocratie, il a opté pour la Ruche dont il «le porte-étendard indétrônable à Gao, à toutes les élections législatives des trente dernières années».

A l’actif de l’intrépide parlementaire de la Cité des Askia, 5 législatures au parlement en franchissant allègrement les échelons au poste de président après avoir été secrétaire parlementaire et plusieurs fois vice-président. On se rappelle encore comment il avait été mis à la touche pour la législature 2013-2020. Mais, cela n’a pas réussi à ternir sa brillante carrière parlementaire. Un siège qu’il a d’ailleurs retrouvé 5 ans plus tard, même si le mandat a été écourté par les événements du 18 août 2020.

Il faut ajouter qu’Assarid a été Directeur de cabinet de l’ancien président de la République par intérim (Pr. Dioncounda Traoré), puis conseiller spécial à la Primature. Pour notre confrère Abdramane Kéita (Directeur de publication de Le Témoin), «sa disparition consacre ainsi une retraite politique voire un remède à son inguérissable addiction à l’action publique que seule la mort pouvait lui imposer».

L’arène parlementaire malienne se trouve ainsi privée d’une «icône irremplaçable pour qui l’adversité politique ne franchit jamais le Rubicon de l’animosité et des contradictions irréversibles n’affectent jamais la convivialité et les rapports sociaux». Tout comme le Mali perd en Assarid Ag Imbarcaouane un «rempart infranchissable auquel se sont heurtées toutes les tentatives de remise en cause de l’unité nationale, grâce à une loyauté à la République jamais prise en défaut».

«Patriote convaincu, homme de dialogue et de consensus, Assarid avait le Mali dans le cœur», a témoigné dans son oraison funèbre son neveu Hamèye Founè Mahalmadane, ancien ministre et aujourd’hui membre du CNT. Il avait en effet le Mali chevillé au corps. Né en 1949 à Ansongo, dans la région de Gao, l’honorable Assarid Ag Imbarcaouane a consacré chaque instant de sa vie à servir sa communauté, sa région et son pays avec «une passion inébranlable et un dévouement sans faille» !

Qu’Allah lui ouvre largement les portes du Firdaws. Amen !

Kader Toé

