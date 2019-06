Le Président du parti Union-Forces-Démocratiques-Progrès (UFDP-SAMA-TON), Youssouf Traoré, colonel à la retraite de 84 ans n’est plus. Il est décédé, le mardi 11 juin 2019, suite à un accident de la circulation sur la route de San, dans la région de Ségou.

Selon nos informations, le Colonel à la retraite, Youssouf Traoré, natif de San se rendait à sa ville natale pour participer à la traditionnelle fête dénommée “Sankémon” ou la pêche collective. Cet officier de l’armée à la retraite, une des figures politiques les plus influentes à la chute du régime dictatorial du président Moussa Traoré en mars 1991, est décédé avec une autre proche. En plus des deux morts sur le champ, cet accident tragique a fait deux autres blessés. Dans son message de condoléance, le Parti CODEM de Housseyni Amion Guindo a indiqué que le Colonel, Youssouf Traoré était une figure charismatique de notre vaillante armée et de la scène politique. « Homme de caractère, il était l’un des grands acteurs de la vie politique du Mali de l’indépendance à nos jours », révèle le message de condoléance du parti CODEM. Né le 2 octobre 1935 à San, marié et père de neuf enfants, le colonel Youssouf Traoré fait partie des élèves officiers actifs, formés à l’école des officiers ressortissants des territoires d’Outre-Mer à Fréjus (France), qui ont formé l’armée malienne au départ du dernier soldat français en 1961. Fidèle compagnon et complice du général Moussa Traoré, aussi bien à l’école militaire qu’au Comité militaire de libération nationale (Cmln), le colonel Youssouf Traoré est l’un des instigateurs du coup d’Etat de 1968 qui a fait chuter le régime du président Modibo Keïta. Il fut un maillon très important dans le fonctionnement du Comité militaire de libération nationale. Repose en paix colonel !

A.S

