Le Mali en deuil. Cette main ne se lèvera plus jamais. Le vice-président du Conseil national de Transition (CNT) et l’ancien député de Gao, Assarid Ag Imbarcaouane, quittent définitivement le perchoir et la scène politique.

Il est décédé ce samedi 25 mai à Tunis en Tunisie où il a passé un séjour médical suite à son évacuation il ya environ trois semaines. L’information est donnée en début de soirée par plusieurs sources proches de sa famille avant d’être confirmée par des membres du CNT sur les réseaux sociaux.

À travers cette disparition, le Mali perd ainsi l’un de ses dignes fils, un cadre valable et un homme politique de grande carrière qui était jusqu’à sa mort le 3è vice-président de l’Alliance pour la démocratie au Mali– Parti africain pour la solidarité et la justice (Adéma-PASJ).

Spécialiste des questions Afrique caraïbes pacifique et de l’Union européenne (ACP/UE) et Touareg républicain, le sexagénaire Assarid Ag Imbarcaouane fut un homme de paix et de dialogue. Au cours de sa brillante carrière, il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’administration publique. Notamment conseiller spécial du Premier ministre en 2017.

Homme d’expériences sur les questions du Nord-Mali, Assarid jouit d’une grande expérience politique qu’il avait mise au service de la diplomatie parlementaire et de la gestion efficace de l’Hémicycle. Ce qui fait de lui le secrétaire général de la puissante formation politique Adema-PASJ.

Très politique, Assarid fait partir des rares hommes politiques qui ne se fâchaient presque jamais et qui réussissaient toujours les missions à lui confier. Ses obsèques feront l’objet d’un communiqué ultérieurement.

Aboubacar TRAORE

