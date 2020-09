Sénégal : Mr Adama Sow, l’un des meilleurs parlementaires de l’histoire politique du pays, vient de quitter ce bas monde.

Malheureusement, notre compatriote, Adama Sow communément appelé le député du peuple, vient de nous quitter subitement. Son décès est survenu dans son village natal de Kadar, situé à 15 km de Labgar dans le département de Linguère. Cette tragédie est survenue, des suites d’un malaise, dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 août. Sa disparition est une grande perte pour notre pays. Le vide qu’il a laissé ne sera pas facilement comblé de sitôt car l’homme était aimé et respecté par tous et toutes.

Qui était Adama El hadj Samba Daddi Sow ?

Il s’agit de l’ancien député à l’assemblée nationale du Sénégal. Mr Adama Sow a représenté le département de Linguère pendant deux législatures. Il a été parmi les meilleurs mandataires de cette localité située dans la zone sylvopastorale. La richesse de ses contributions durant son passage à cette chambre a été fortement savourée non seulement par ses électeurs locaux, mais également par l’ensemble de la population sénégalaise. Sa détermination et ses diverses compétences ont apporté du plus à l’émancipation de de la société sénégalaise. C’est également un homme de terrain qui connait les coins et les recoins de son fief politique, qu’il a sillonné pendant de multiples campagnes électorales de différentes élections. Il est également à l’origine de la création de la banque Aynabe, une institution financière qui vient en aide aux gens qui ont besoin de crédit, et que les grandes banques refusent souvent de prêter de l’argent. Il a été également un généreux député du peuple car il a toujours répondu présent à tous les évènements heureux ou malheureux de son pays. De plus, c’est un homme intègre et un travailleur infatigable. C’est aussi, un fidèle parmi les fidèles du président Macky Sall. Il l’a rejoint bien avant la venue de ce dernier au pouvoir.

Nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille et à ses proches. Que la terre lui soit légère et que le paradis éternel soit sa demeure.

Gondiel Ka

Chroniqueur, Montréal, Canada

Avec la collaboration de : Fulbé e nder Canada, Kisal Deeyirde Pulaagu, Tabital Pulaagu Allemagne, Kibaaruji Pulaagu International, Fedde Pellital, Dental Faabatobe, Associazione Fulbe in Italia, Pulaar nder serwer Orange, Fedde Bamtore Pulaar, Fedde Darnde Lenol et HOTO WAR FULFULDE/PULAAR.

