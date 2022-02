Dans son communiqué n°012, l’Etat-major général des Armées, à travers la Direction des relations publiques et de l’information, se prononce sur les événements de Tessit. « L’Etat-major Général des Armées informe l’opinion que l’aviation des Forces Armées Maliennes est intervenue dans l’après-midi du 18 février 2022 au profit d’une patrouille accrochée par des hommes armés non identifiés dans le secteur d’Archam, à l’ouest de Tessit. Ladite unité était en reconnaissance offensive de recherche et de destruction de sanctuaires terroristes. Elle avait également en charge des missions de réassurance et de protection des populations civiles, récemment victimes d’exactions extrêmes des groupes terroristes ayant provoqué leurs déplacements forcés du Gourma vers le Lipkato ».

« La destruction totale de la base terroriste, consécutive à des violents combats aux alentours de la forêt, a fait 8 morts, 14 blessés, 05 portés disparus et 02 véhicules détruits, côté FAMa. Les frappes aériennes des FAMa ont traité et neutralisé des colonnes de motocyclistes qui tentaient de submerger l’unité accrochée. Le ratissage a permis de dénombrer 57 terroristes neutralisés », détaille le communiqué.

« L’Etat-major général des Armées s’incline devant la mémoire des morts et présente les condoléances les plus attristées de la nation aux familles et proches et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Il rappelle que ses frères d’armes, d’une bravoure inqualifiable, sont morts vaillamment au combat pour la noble cause de la défense de la nation qui reste reconnaissante. L’Etat-major général des Armées salue leur courage et leur bravoure et rappelle que rien n’arrêtera les FAMa dans leur implacable lutte pour le retour de la paix et de la quiétude », conclut le texte officiel.

Direction nationale des Eaux et forêts du Mali : La passation de service prévue ce mardi 22 février

La passation de service entre le Directeur national sortant des Eaux et Forêts du Mali, Ousmane Sidibé et son successeur Mme Kanouté Fatoumata Koné, aura lieu ce mardi 22 février 2022, sauf changement de dernière minute. Le décret a été signé le 17 février. L’acte administratif est tombé le même jour au cours de la soirée, dans la boîte mail du Directeur adjoint. Le lendemain, l’inspecteur en chef de l’environnement et de l’assainissement a rendu visite au Directeur national sortant des Eaux et forêts.

Ousmane Sidibé se dit prêt à passer le témoin à Mme Kanouté Fatoumata Koné. « Je suis déjà prêt pour la passation », nous a-t-il confié le vendredi 18 février. « C’est Dieu qui donne la place et c’est Dieu qui la reprend », souligne-t-il.

La direction générale des Eaux et forêts rejette tout lien avec la pétition initiée par une partie du personnel. Elle déclare ne rien avoir avec cette initiative, qui ne va pas lui servir.

