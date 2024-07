Depuis le mardi 16 juillet 2024, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne (MJSCICC) a un nouveau Secrétaire général en la personne de Modibo Traoré. Ce brillant et expérimenté Inspecteur de la Jeunesse et des Sports a été nommé par le conseil des ministres.

Directeur exécutif de la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES) au moment de sa nomination, Modibo Traoré est un cadre armé de plusieurs casquettes, dont celles de gestionnaire des centres de jeunes, de formateur en entrepreneuriat, événementiel, politiques publiques…

Diplômé en animation socioculturelle de l’Institut National des Arts (INA, 1982-1986), Modibo a été chef de Division Jeunesse et Education Populaire à la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture (DRJSAC) de Tombouctou. «Van» a ensuite été chef de Division des Activités socio-éducatives et des Loisirs à la Direction nationale de la jeunesse (DNJ, 2001-2002), puis chef de Département Animation socio-éducative (DER-ASE) à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports de Bamako (I.N.J.S ; 2002-2004).

Pendant dix ans (2004-2014), le nouveau secrétaire général du MJSICCC a dirigé la «Maison des jeunes» de Bamako en lui donnant un nouveau souffle malgré les moyens limités dont il disposait. Il a fait de l’infrastructure un vrai tremplin de promotion de la jeunesse à travers diverses activités socioculturelles, artistiques, artisanales, sportives, médiatiques… Et cela au point que ce cadre chevronné est admiré et respecté en «parrain» pour les jeunes qu’il a eu à encadrer, à conseiller, à accompagner dans leurs projets…

Désigné Directeur adjoint des Programmes Jeunesse de la Confejes en 2014, ce cadre chevronné était le Directeur des Programmes Jeunesse de cette structure de la Francophonie depuis 2017. Ce serait donc une lapalissade que de dire que Modibo Traoré est en terrain connu. «Il est important de s’investir pas pour un mandat ou un régime, mais pour l’avenir de notre pays», nous disait-il dans une interview il y a quelques années. Aujourd’hui, il a la plénitude de servir la nation en restant toujours cette référence morale et professionnelle pour les jeunes !

Kader Toé

