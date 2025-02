1er congrès ordinaire de l’EDR : Me Demba Traoré élu président avec brio

Me Demba Traoré, avocat de son Etat, ancien ministre et homme politique, a été élu à la tête du Parti Espoir pour la Démocratie et la République ( EDR) au terme d’un premier congrès ordinateur qui a réuni , pendant tout le week-end , plusieurs dizaines de délégués de cette nouvelle formation politique issue de la scission de l’Union pour la République et la Démocratie.

Sans surprise, Me Demba Traoré, proche du défunt chef de file de l’opposition Soumaïla Cissé, a été élu à la présidence du parti Espoir pour la Démocratie et la République pour un mandat de 5 ans. Ce parti fondé après une saga judiciaire, qui a opposé les héritiers de feu Soumaïla Cissé tenait le week-end passé son premier congrès ordinaire au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba de Badalabougou, où des centaines de militants ont fait plein de la mythique salle Bazoumana Cissoko. Parmi lesquels, on pouvait noter la présence des anciens premiers ministres Dr Choguel Kokalla Maïga, Modibo Sidibé et plusieurs chefs de partis ainsi que des hauts cadres de l’EDR. Devant cette salle pleine à craquer, le Pr. Salikou Sanogo, qui a dirigé le parti jusqu’à la tenue de ses assisses, a livré un discours rassembleur orienté vers l’union, la promotion de la démocratie, une gouvernance vertueuse et l’engagement de l’EDR à « restaurer l’espoir » pour tout le peuple malien.

Son successeur Me Demba Traoré s’est également engagé dans la meme ligne que lui. Celle d’œuvrer avec les autorités actuelles pour la réussite de la transition afin que le processus de refondation de l’État Malien se poursuive au-delà de la transition dans un climat de sérénité, de convivialité, de rassemblement. Toute chose, selon le nouveau président de l’EDR, qui permettra au pays de retrouver progressivement et définitivement le chemin de la paix, de la sécurité et du développement. « Plus que jamais l’union est devenue un enjeu crucial pour le Mali. Nous sommes obligés de la réussir ! Donnons-nous la main ! Faisons-nous confiance », a déclaré Me Demba Traoré, soulignant que les militants du parti EDR doivent être des vecteurs de rassemblement afin de contribuer à unir les Maliens, à apaiser les cœurs et les esprits.

Dans son premier discours en tant que président de l’EDR, Me Demba Traoré a invité les autorités de la transition dans des termes courtois à poursuivre le dialogue et les consultations habituelles avec les forces vives de la nation. Ce, en leur écoutant et en analysant sans passion, sans pression et en toute objectivité, les propositions et suggestions des uns et des autres afin de parvenir à une décrispation totale du climat socio-politique dans notre pays. Dans ce même discours, il a engagé le Bureau Politique National de l’EDR qu’il dirigé à prendre toute sa part dans la réalisation des réformes en cours. Il s’agit, selon lui, celles concernant la charte des partis politiques. « Nos experts doivent achever très rapidement nos propositions sur la question, les confronter à celles des autres afin de permettre aux autorités de parvenir à un texte qui puisse renforcer l’exercice démocratique », a promis le nouveau président de l’EDR.

En élisant Me Demba Traoré, les militants de l’EDR donnent la chance à la jeunesse de faire sa preuve dans le marigot politique malienne qui est le plus souvent marqué par la présidence à vie des acteurs politiques à la tête des partis. Egalement, cette élection représente une consécration pour cet avocat qui est resté fidèle à son mentor politique Soumaïla Cissé, arraché brutalement après plusieurs mois de détention dans les mains des groupes armés terroristes. La présidence de l’EDR lui offre un boulevard pour pouvoir assouvir ses ambitions de devenir Président de la République du Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

