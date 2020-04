Quelques jours après le discours télévisé du chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta, annonçant le plan de riposte contre le COVID-19, les présidents des partis politiques MPR, YELEMA et RPM réagissent.

Le président du mouvement patriotique pour le Renouveau, Dr Choguel Kokala Maïga, estime que les mesures annoncées par le Chef de l’État pour contrer le COVID-19 peuvent être caractérisées par :

-Le grand retard accusé par les Autorités avant de les annoncer. Les dirigeants maliens ont été les bons derniers dans la sous-région et en Afrique a annoncé les mesures de riposte. Pire, il a fallu que dans leurs sermons du vendredi 10 avril 2020, que plusieurs Imams maliens délivrent des prêches virulentes et de désespoir contre le Gouvernement malien, en citant en exemple les autres pays et dirigeants africains qui ont réagi de façon prompte et proportionnée pour faire face au COVID-1, pour qu’en fin le Chef de l’État énonce ses mesures. Pendant ce temps le Gouvernement malien était plus préoccupé par les élections.

Le Gouvernement s’étant plusieurs fois discréditées par les fausses promesses et les détournements massifs des budgets destinés aux FAMAs, les populations accordent très peu de crédit aux propos du Chef de l’État. Tous les Maliens se posent la même question : les montants annoncés pour lutter contre le COVID-19 ne subiront-ils pas le même sort que ceux destinés à l’Armée, c’est-à-dire détournés. Les mesures sociales annoncées concernant l’eau et l’électricité manquent de précision, donc laissent la porte ouverte à toutes sortes d’abus.

Des mesures : tardives, très insuffisantes, imprécises et peu crédibles

Le président du MPR visiblement sceptique par rapport à la mise en œuvre effective de ces mesures annoncées demande toujours aux Maliens de donner quelques semaines pour évaluer, si les mesures annoncées sont effectivement appliquées au bénéfice des Maliens ou si c’est juste une opération de communication politique de plus, comme on en a l’habitude. Les mesures concernant l’École annoncées par le Gouvernement sont ridicules si on sait que moins de 10% des Maliens ont accès à l’électricité, et encore moins aux ordinateurs et à Internet, pour suivre les cours à distance. Encore des mesures pour les privilégiés ?. Au total, les mesures annoncées par IBK sont : tardives, très insuffisantes, imprécises et peu crédibles.

‘’En retard par rapport aux pays voisins’’, Moussa Mara

Les mesures annoncées vont toutes dans la bonne direction, mais on a l’impression que nous sommes en retard par rapport aux pays voisins.

C’est cette impression de retard, de manque d’anticipation à moyen et long terme qui est le problème

Nous devons savoir nous projeter sur la fin de l’année et sur 2021 au moins, disposer de solides avis de scientifiques indépendants qui nous éclairent et faire preuve de plus de transparence envers les maliens.

‘’Mesures sociales salutaires’’, le RPM

Le Rassemblement pour le Mali (RPM) a félicité le Président de la République pour sa clairvoyance, son sens de l’anticipation, son esprit de sacrifice et de solidarité qu’il a démontré à travers les mesures sociales salutaires prises dans le cadre de riposte au Covid-19.

Les tisserands affirment se réjouir qu’en dépit l’engagement financier incompressible du gouvernement sur le front de la lutte contre le Terrorisme, le Président de la République Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita ait choisi de réorienter les efforts de la nation vers les plus démunis, la solidarité nationale, le maintien de l’outil de production et des emplois, la motivation et l’émulation de ceux sont aux avant-postes de cette nouvelle guerre. Ainsi, le parti présidentiel a engagé le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que les mesures annoncées soient scrupuleusement respectées et appliquées et l’ensemble de la nation à plus de solidarité avec ceux qui souffrent déjà et ceux qui sont les plus exposés.

Propos recueillis par Siaka DIAMOUTNENE/Maliweb.net

