Guinée : Aliko Dangote reçu par le président Mamadi Doumbouya

Des partenariats dans des secteurs clés comme les hydrocarbures, l’agriculture et les infrastructures ont été au cœur des échanges entre Aliko Dangote et le président guinéen Mamadi Doumbouya.

Aliko Dangote, première fortune d’Afrique, a rencontré ce mardi le président guinéen Mamadi Doumbouya au Palais Mohammed V, accompagné d’une délégation du groupe Dangote. Les échanges ont porté sur des partenariats stratégiques dans les secteurs des hydrocarbures, de l’agriculture et des infrastructures, selon un communiqué de la Direction de la Communication de la Présidence guinéenne parvenu à APA.

Avant l’audience, la délégation nigériane a tenu une réunion technique avec plusieurs responsables clés, dont le général Amara Camara, ministre Secrétaire général de la Présidence, Djiba Diakité, ministre Directeur de cabinet, et Aboubacar Camara, ministre de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures. Les discussions ont visé à jeter les bases d’une collaboration durable entre la Guinée et le groupe Dangote, notamment dans les domaines énergétiques et industriels.

Lors de la rencontre, Mamadi Doumbouya a mis en avant le Programme Simandou 2040, une initiative visant à exploiter pleinement le potentiel des immenses réserves de fer des montagnes du Simandou. Ce projet intègre également des objectifs de diversification économique, de développement des infrastructures ferroviaires et portuaires, et de création d’emplois.

Aliko Dangote a salué cette vision stratégique, décrivant le climat des affaires en Guinée comme favorable aux investissements. Il a exprimé son intérêt à contribuer au Programme Simandou 2040, en se concentrant sur des axes tels que l’agriculture, les infrastructures, l’éducation et la santé.

AC/Sf/APA

Source: https://fr.apanews.net/

Commentaires via Facebook :