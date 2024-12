Justice. L’ancien ministre Lamine Seydou Traoré recouvre la liberté

L’ancien Ministre de l’Energie et des Mines, Lamine Seydou Traoré, a regagné son domicile ce mardi 3 décembre 2024. Le ministre ainsi que des anciens directeurs de l’EDM sont libres. Il s’agit d’Oumar Diarra, Koureissi Konaré et Boubacar Diallo. Ils recouvrent la liberté après plus de 10 mois de détention.

Lamine Seydou Traoré qui avait démissionné de son poste de ministre de l’Energie et des Mines a été interpellé le 12 janvier 2024 par le Pôle économique et financier de Bamako. Quelques heures plus tôt, plusieurs hauts responsables de la société EDM et des opérateurs économiques avaient eux aussi été inculpés dans le dossier relatif à l’acquisition de 27 groupes électrogènes et deux transformateurs. Un marché de 6,2 milliards FCFA attribué à l’entreprise Case Construction.

Ces personnalités étaient poursuivies devant la Cour Suprême pour « faux et usage de faux, atteintes aux biens publics ». Lamine Seydou Traoré a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Il était l’une des dernières personnalités encore en détention dans ce dossier en instruction.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

