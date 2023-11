Le Burkina Faso salue le «nouveau jour» qui s’est levé sur le Mali

«Avec cette victoire d’étape, importante vers la libération totale du pays, c’est un jour nouveau qui se lève pour les populations du septentrion malien et pour le Mali dans son ensemble» ! C’est ainsi que le gouvernement du Burkina Faso a salué (dans un communiqué) l’entrée triomphale des FAMa à Kidal le 14 novembre dernier. «Le gouvernement du Burkina Faso réaffirme son soutien indéfectible au gouvernement et au peuple frère du Mali, à cette étape charnière de la lutte contre le terrorisme dans notre espace sahélien, un combat dont la finalité est d’offrir à nos peuples une autre perspective que l’horizon de ténèbres destiné et planifié par les terroristes et leurs soutiens internationaux», a-t-on précisé.

Les autorités burkinabé se disent conscientes qu’il y a encore du «chemin à parcourir pour la reconquête de l’intégrité territoriale de nos Etats, mais nous mènerons ces combats ensemble, notamment dans le cadre de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) pour remporter une victoire définitive contre la barbarie et la terreur pour asseoir les fondements d’une paix, d’une sécurité et d’une stabilité durables au Sahel». Quant à la diplomatie russe, elle a évoqué l’entrée des FAMa à Kidal comme «un pas important franchi sur la voie du rétablissement de l’intégrité territoriale de l’État». Et Moscou a «félicité les autorités du Mali pour l’importante victoire qui contribuera à l’instauration d’une paix et d’une stabilité durables» !

Dans un communiqué publié le 14 novembre dernier, le gouvernement malien de transition avait salué la prise de Kidal par les FAMa pour le bonheur des populations. «Malgré les anicroches, les trahisons et les complots ayant entouré ces opérations de rétrocessions, les prévisions fantaisistes, nos vaillantes Forces de défense et de sécurité ont atteint leurs objectifs et le Mali est et restera UN et Indivisible», a indiqué le communiqué. Et de rappeler que la prise de la capitale de l’Adrar des Ifoghas met fin au calvaire des populations de la localité qui ont «souffert le martyr pendant plus d’une décennie de l’occupation de la zone par des terroristes sans foi ni loi». Le gouvernement a salué la victoire des FAMa comme «une prouesse opérationnelle» qui représente «une étape décisive dans le cadre des rétrocessions des emprises de la Minusma» aux FDS.

Nos autorités ont réitéré leur «engagement à exercer la souveraineté du Mali sur l’ensemble du territoire national et à œuvrer pour la paix, la stabilité et la réconciliation nationale» !

M.B

Commentaires via Facebook :