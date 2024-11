Une conférence sur le développement d’un partenariat multidimensionnel entre le Maroc et l’Autriche a été organisée, mercredi à Vienne, à l’initiative des associations marocaine Moroccan Millennium Leaders (MML) et autrichienne Young Professional Network.

La tenue de cet événement, auquel ont pris part plusieurs élus, opérateurs économiques, acteurs associatifs et académiciens, s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la société civile marocaine en faveur du rayonnement du Royaume auprès de ses partenaires européens.

A cette occasion, le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, a mis en exergue le potentiel économique des provinces du Sud du Royaume, notamment celui de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Hormatallah a également estimé que les perspectives de coopération économique et d’investissement entre le Maroc et l’Autriche peuvent atteindre leur plein potentiel, mettant en relief les opportunités économiques et les atouts dont regorge le Royaume.

“Le Maroc connaît une transformation et un développement économique majeurs depuis plus de 25 ans”, a-t-il souligné, rappelant que le Royaume s’est doté d’une Charte d’investissement de nouvelle génération, offrant aux investisseurs une opportunité unique, un environnement d’affaires fiable.

Mettant en exergue la volonté partagée des acteurs économiques, du gouvernement et des différentes parties prenantes de s’inscrire dans cette dynamique, M. Hormatallah a fait observer que la ville de Dakhla constitue une plaque incontournable dans différents domaines économiques, tels que le tourisme, les énergies renouvelables et l’aquaculture.

“Grâce à sa connectivité aérienne avec plusieurs pays européens, Dakhla est prête à continuer d’accueillir des investissements du monde entier”, a-t-il insisté.

De son côté, Nico Marchetti, membre du Conseil national autrichien, député de l’ÖVP, parti au pouvoir, a souligné la dynamique exceptionnelle des relations entre le Maroc et l’Autriche.

“Nous ne nous contentons pas d’améliorer la dimension politique de nos relations, mais nous travaillons également à renforcer les dimensions culturelle et économique des liens entre l’Autriche et le Maroc”, a fait remarquer M. Marchetti, qui a salué l’expérience pionnière du Royaume en matière d’énergies éoliennes.

A cet égard, il a indiqué que ces efforts sont à même de créer un cadre propice à une collaboration encore plus solide entre les deux pays, mettant l’accent sur l’importance de favoriser le rapprochement des jeunes leaders des deux parties, dans le but de partager des idées pour construire l’avenir des deux nations.

De son côté, le président de la Société MK Illumination S.A, spécialisée dans la fabrication et conception des projets, Thomas Mark, a affirmé que cette rencontre offre une “opportunité formidable” pour bâtir des ponts entre les deux pays en misant sur l’innovation et la créativité, notant que “les solutions que nous construisons ensemble auront un impact durable tant au Maroc qu’en Autriche”.

La présidente de la Chambre de l’Artisanat de la région Casablanca-Settat, Jalila Morsli, a mis en avant la portée symbolique et stratégique de la coopération bilatérale, affirmant que le partenariat entre le Maroc et l’Autriche “est la symbolique d’un dialogue entre deux civilisations millénaires”.

“Aujourd’hui, ce sont des ponts de coopération importants qui se sont construits grâce au concours de divers acteurs”, a-t-elle poursuivi, relevant que la coopération diplomatique, politique, parlementaire, culturelle et économique entre les deux pays se poursuit dans un esprit d’amitié.

Elle a, en outre, appelé à saisir toutes les opportunités pour renforcer ce partenariat stratégique, faisant remarquer que “plusieurs partenaires européens et d’ailleurs ont compris ce qu’est le Maroc : une civilisation millénaire et un partenaire fiable et incontournable dans le continent africain et méditerranéen”.

Henri Louis Vedie, professeur à HEC Paris et Senior Fellow du Policy Center for the New South (PCNS), a abordé, quant à lui, le partenariat stratégique entre le Maroc et la France, le qualifiant de modèle européen de coopération stratégique.

“Ce partenariat est bien plus qu’économique : il reflète une vision partagée de solidarité entre les continents. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus juste et résilient”, a-t-il noté.

Il a, d’autre part, passé en revue les potentialités et opportunités d’investissement dans les Provinces du Sud, dans le cadre du nouveau modèle de développement.

Quant à Mario Ralon, Directeur commercial de la société autrichienne KapschTrafficCom, leader dans le secteur de la mobilité intelligente, il a mis en avant le climat des affaires favorable à l’investissement étranger au Maroc.

Ralon, un investisseur autrichien opérant au Maroc, a saisi cette occasion pour revenir sur l’expérience de sa société dans les solutions de péage routiers, ajoutant que l’entreprise souhaite accompagner le Royaume dans la mise en place des infrastructures routières, notamment lors des prochaines échéances sportives qu’accueillera le Maroc.

Cet événement, qui s’est déroulé en présence de plus de 80 figures de la scène politique, économique et académique autrichienne, a permis d’aborder des thématiques essentielles telles que l’énergie, la mobilité, le développement durable et les échanges culturels.

MAP

