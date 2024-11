La position de Moscou doit être absolument claire pour tout le monde, a souligné Dmitri Peskov.

MOSCOU, 18 novembre (TASS) – La Russie considère que la décision de lancer des missiles ATACMS en territoire russe signifie une nouvelle vague d’escalade des tensions, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« Si une telle décision a effectivement été formulée et communiquée au régime de Kiev, alors, bien sûr, il s’agit d’un cycle qualitativement nouveau d’escalade des tensions et d’une situation qualitativement nouvelle en termes d’implication des États-Unis dans ce conflit », a déclaré M. Peskov.

« Nous partons de là », a-t-il souligné.

La position de Moscou doit être absolument claire pour tout le monde, a souligné le porte-parole. « Ces signaux ont été reçus par l’Occident dans son ensemble. Et ils ont été exprimés par le président à Saint-Pétersbourg », a rappelé M. Peskov.

Le 12 septembre, le président russe Vladimir Poutine a souligné qu’une éventuelle décision d’utiliser des armes occidentales à longue portée contre la Russie ne signifierait rien de moins que l’implication directe des États-Unis et d’autres pays de l’OTAN dans la guerre en Ukraine. Cela modifierait radicalement la nature de ce conflit et la Russie serait obligée de prendre des mesures appropriées en réponse à l’escalade des menaces, a averti le président russe. Poutine a souligné que l’Ukraine ne serait pas en mesure de frapper profondément en territoire russe sans le soutien de l’Occident, car cela nécessiterait des missions de renseignement par satellite et des missions aériennes.

Le 17 novembre, le New York Times a rapporté, citant des sources, que Biden avait autorisé des frappes depuis le territoire ukrainien en Russie à l’aide de missiles balistiques tactiques ATACMS. De leur côté, des sources du Figaro ont affirmé que la France et le Royaume-Uni avaient autorisé des frappes avec des missiles tactiques SCALP et Storm Shadow. L’article a ensuite été retiré du site Internet du journal sans explication. Aucune confirmation officielle de cette information n’a été reçue de Washington, de Paris ou de Londres.

