Le Malien, un Peuple asphyxié mais résilient !

Le Peuple Malien, depuis un certain temps, subit les exactions de toutes sortes. Nos frères et sœurs tombent régulièrement sur les champs de l’honneur. Que leurs âmes reposent en paix ! Le terrorisme, la famine, les maladies et l’insécurité permanente remplissent les quotidiens du Malien. A la cela s’ajoutent les sanctions de la CEDEAO et la suspension de la plupart des financements étrangers. Les maliens côtoient la pauvreté à longueur de journée dans un pays riche. Oui, le Mali est riche de ses ressources naturelles, riche de sa diversité culturelle, riche de sa jeunesse.

Les Maliens, victimes d’un complot interne (corruption institutionnalisée, impunité banalisée) ou international (la position ambiguë des alliés dans la guerre contre le terrorisme), souffrent encore plus le martyre parce qu’ils savent l’immensité des dons providentiels que la nature leur a réservés. Vivre misérable dans un pays riche, c’est le calvaire que vit une très grande majorité de la population. Une jeunesse majoritairement désœuvrée et sans couverture sociale erre et finit par se lancer à la mer à la poursuite d’un mirage. Le sort semble avoir jeté son dévolu sur ce peuple asphyxié mais résilient. Cette résilience comble les défauts que l’on feint d’ignorer qui, pourtant, jugulent les chances d’un développement soutenu. Nous avons donc notre part de responsabilité que l’on ne peut faire.

Cependant, le vent du changement semble avoir soufflé et les derniers événements en date le confirment. Ce peuple, asphyxié mais résilient, est désormais maître de son destin qu’il devra forger par son labeur. Ce peuple, en insécurité alimentaire mais résilient, doit tirer profit des leçons que la CEDEAO lui a récemment enseignées. Ce peuple, asphyxié mais résilient, doit désormais pouvoir laver son linge sale en famille sans craindre les représailles d’une communauté sous régionale dont les leaders ne se préoccupent que de leurs carrières.

Ce peuple, asphyxié mais résilient, est à genoux. Pourtant, il se relèvera comme il l’a toujours fait.

Vive la république

Vive le Mali

Dr DOUGOUNE Moussa

Commentaires via Facebook :