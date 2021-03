PRODEVALAIT : Des équipements d’une valeur de 182 670 000 FCFA offerts aux producteurs laitiers des régions de Mopti et Tombouctou

La salle de conférence du CNIA a servi de cadre à la tenue de la 8ème session du Conseil de surveillance du Projet de développement et de valorisation de la production laitière au Mali (PRODEVALAIT) couplé à la remise symbolique d’équipements de collecte et de transformation aux producteurs laitiers des régions de Mopti et Tombouctou.

L’ouverture des travaux était placée sous la présidence de Sidi Ahmed Ould, chef de cabinet du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche en présence de la Coordinatrice du PRODEVALAIT et l’ensemble des administrateurs dont du Directeur général du CNIA, Pr Diakaridia Traoré.

Dans le discours marquant l’ouverture des travaux, M. Ould a fait savoir qu’au cours de l’exercice 2020, le Projet, malgré la crise sociopolitique et sanitaire, a entamé un certain nombre d’activités ayant conduit à l’amélioration du circuit de collecte et de distribution du lait local. Il a cité entre autres : la réhabilitation de 03 centres de collecte de lait dans la région de Mopti et la finition des travaux de construction des centres de collecte de lait de Ténenkou, Youwarou, Diré et Tonka dans les régions de Mopti et de Tombouctou; l’équipement des centres de collecte de Socoura, Douentza, Ténenkou, Youwarou, Diré et Tonka; la formation de cinquante 50 acteurs de la chaîne de valeur lait des régions de Mopti et Tombouctou, sur les techniques d’hygiènes et de transformation du lait local ; la réalisation de trois (03) forages équipés de panneaux solaires dans les centres de collecte de lait de Socoura, Ténenkou et Douentza et enfin l’implantation de sept (07) kiosques de vente de lait pour les femmes transformatrices de lait de Djenné, Sevaré, et Ténenkou.

‘’Grace aux efforts conjugués des partenaires et des acteurs des chaines de valeur du lait local, la quantité de lait collecté dans les 136 centres et points de collecte suivis ont augmenté de près de 11%’’, déclare-t-il.

Selon les explications du représentant du ministre, les équipements remis aux producteurs laitiers des régions de Mopti et Tombouctou sont essentiellement composés de 06 Tanks solaires d’une capacité de 300 litres, 06 Pasteurisateurs à gaz d’une capacité de 200 litres ; 06 Congélateurs solaires d’une capacité de 240 litres avec accessoires et de divers autres matériels. Le montant total des équipements acquis avec l’aide de la coopération suisse est évalué à près de 182 670 000 FCFA, a déclaré M. Ould.

Il a ajouté que le budget 2020 du PRODEVALAIT est de 663 979 270 FCFA dont 237 500 000 FCFA sur le BSI et 426 479 270 FCFA comme contribution de la Coopération suisse. Le taux d’exécution est de 90% au 30/12/2020. Pour l’année 2021, le budget initial est arrêté à la somme 318 161 000 FCFA dont 250 000 000 FCFA sur le BSI et 68 161 000 FCFA au titre de la contribution de la DDC. II présente une diminution de 108,69% par rapport au budget 2020.

Bréhima DIALLO

