Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRSS ) : Les experts de l’AES en conclave à Bamako pour une meilleure riposte aux défis

La deuxième réunion du Comité Régional de Coordination du Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (CRC- PCRSS), s’est déroulée à Bamako du 30 septembre au 1er Octobre 2024. L’ouverture des travaux a été présidée par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, colonel-major, Ismaël Wagué, président du CRC-PCRSS. La cérémonie a enregistré la présence de la représentante de la Banque mondiale, du coordinateur pays du PCRSS- Mali, les délégations du Burkina, du Niger et du Mali ainsi que d’autres personnalités.

Face à la crise multidimensionnelle à laquelle les pays du Sahel font face et ses répercutions sur les populations, les gouvernements du Niger, du Burkina Faso et du Mali en partenariat avec la Banque mondiale, ont lancé le Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel( PCRSS). Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 352, 5 millions de dollars américains, et son objectif est de répondre aux besoins immédiats des populations touchées avec la mise en place des conditions d’un développement territorial durable dans la zone du Liptako Gourma.

Le Comité Régional de Coordination (CRC) pilote le PCRSS, et l’Autorité de Liptako- Gourma assure le secrétariat.

Cette deuxième réunion du CRC succède à celle du Niger, elle est l’occasion pour les parties impliquées de faire la revue à mi-parcours du projet. Il s’agit notamment de faire le bilan de la mise en œuvre du plan d’action commun soutenant l’harmonisation régionale des politiques et des investissements dans la région du Liptako-Gourma adopté lors de la première réunion du CRC avec la participation des trois pays.

A la suite, des mots de bienvenue du Coordinateur Pays du PCRSS au Mali, Adama Berthé, la Secrétaire exécutive de l’ ALG ( Autorité pour le Développement des États du Liptako-Gourma), Hawa AW a procédé à la présentation du CRC et sa mission dont la présidence est actuellement assurée par le ministre de la Réconciliation du Mali, colonel –major Ismaël Wagué.

Pour la représentante de la Banque mondiale, Clara de Sousa, le PCRSS en cette phase de sa mise en œuvre, présente des résultats satisfaisants qu’ elle encourage à maintenir.

Le Président du CRC-PCRSS, colonel-major Ismaël Wagué, joignant sa voix à ces prédécesseurs, a soutenu la pertinence du projet et ses enjeux en terme de contribution au rétablissement et à la résilience des communautés dans les zones du Liptako-Gourma. Notant l’interdépendance paix, sécurité et développement, il souligne que ce projet est un outil précieux pour faire face aux défis de l’espace.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

