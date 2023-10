Projet « Intégration de la nutrition dans le mécanisme multidonateurs flexible » de la FAO pour promouvoir la production alimentaire sensible à la nutrition : Les acteurs impliqués au Mali capitalisent les résultats

Sous l’égide du ministre de l’Agriculture, Lasseni Dembélé accompagné de son homologue de l’ Elevage et de la Pêche, s’est tenue l’ouverture des travaux de la rencontre de capitalisation du projet « Intégration de la nutrition dans le mécanisme multidonateurs flexible » de la FAO pour promouvoir la production alimentaire sensible à la nutrition. C’était le vendredi 13 octobre 2023 au Grand hôtel de Bamako en présence des acteurs impliqués au projet.

Après 3ans de mise en œuvre, le projet « « Intégration de la nutrition dans le mécanisme multidonateurs flexible » pour la promotion de l’alimentation sensible à la nutrition de l’Organisation des Nations Unies (FAO) exécuté dans 7pays dont le Mali, tire vers sa fin. La présente rencontre dite de capitalisation est donc le lieu pour les parties prenantes de se concerter pour faire le bilan des acquis, de partager les expériences , les innovations promues , les bonnes pratiques et leur mis à échelle, selon les explications du représentant pays de la FAO, Mansour N’Diaye.

Présidant l’ouverture de la rencontre, le ministre de l’Agriculture, Lasseni Dembélé, joignant sa voix à celle du représentant pays de la FAO, dira que la pertinence d’une telle thématique n’ est plus à démontrer dans le contexte particulier du Mali soumis depuis quelques années à des crises multidimensionnelles. Lesquelles ont impacté sur la sécurité alimentaire quant on sait que l’agriculture et l’élevage occupent 80% de notre population. Et les aléas du changement climatique, l’insécurité et d’autres facteurs évoqués par M. Mansour N’diaye et soutenus par le ministre de l’agriculture, ont négativement influé sur l’ensemble des systèmes alimentaires d’où la détérioration de la situation alimentaire et nutritionnelle chez les enfants de 5ans ( ¼ présente une insuffisance pondérale ; près de 1/3 souffre d’un retard de croissance et environ 14% ont une émaciation).

Face à cette situation, le ministre Dembélé rappelle des mesures politiques et des programmes pour soutenir les systèmes alimentaires et nutritionnels. Le Projet ‘Intégration de la nutrition dans le mécanisme multidonateurs flexible’ de la FAO pour promouvoir la production alimentaire sensible à la nutrition s’inscrit dans la même vision car son objectif vise à renforcer la production de chaque pays où il intervient, afin d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la consommation d’aliments sûrs et nutritifs afin d’accroître la qualité de l’alimentation des enfants et des femmes pour la prévention de la malnutrition.

Cette rencontre a été opportune pour le représentant pays de la FAO, de déclarer qu’ à travers ce projet, l’organisation onusienne accompagne le Mali dans sa marche vers la sécurité alimentaire en 2030. Les recommandations issues de la rencontre devraient servir d’enseignement pour les prochaines étapes.

KHADYDIATOU SANOGO/maliweb.net

