Son absence devient si longue qu’il tombe peu à peu dans l’oubli, au grand dam d’une épouse et d’enfants encore angoissés par l’incertitude. Il s’agit de l’ancien député et résident de Koutiala, Abdou Maiga. Voila un (1) an environ que le célèbre opérateur économique est coincé entre les griffes acérées des djihadistes du JNIM qui l’ont enlevé en pleine ville de Koutiala. Depuis une première et seule apparition, l’honorable Maiga n’a plus été aperçu et sa famille ne sait non plus rien du sort que lui réserve ses ravisseurs. Le fidèle militant du MPR avait été aperçu dans un enregistrement vidéo où il clame son désir de rejoindre sa famille et alerte l’attention des plus hautes autorités sur la fragilité de son état de santé. Son cri de détresse s’adressait particulièrement au Premier ministre Choguel Maiga dont il implorait la compassion en même temps que celle du président de la Transition. Le célèbre transporteur n’a plus donné signe de vie depuis et nul n’a connaissance non plus de quelconques démarches engagées pour sa libération. Et dire que le désespoir de sa famille biologique est cristallisé par la perte de tous liens avec sa famille politique.

Sous les yeux d’Alpha Oumar Kipling croule la CEDEAO

La référence communautaire de plusieurs générations de citoyens ouest-africains est en passe de partir en fumée avec la décision de la Transition de retirer le Mali de la CEDEAO. En plus d’être portée sur les fonts baptismaux avec le Mali comme membre fondateur, l’organisation sous-régionale porte aussi les empreintes du Mali en tant que pionnier des mutations profondes qu’elle a connues. En effet, c’est la présidence du compatriote Alpha Oumar Konaré qui est à l’origine des jalons démocratiques qui polarisent de nos jours les positions dans la sous-région. Sous la forme de protocoles additifs, elles avaient longtemps eu raison des putschistes déterminés aujourd’hui à prendre leur revanche sur la démocratie même au prix d’un assassinat de la dynamique intégratrice du continent. Et comme si la destruction des précieux acquis n’inspirait qu’indifférence à leur père – surtout quand celui-ci s’appelle Alpha Oumar Konaré. Réfugié dans un mutisme contre-productif à Titibougou, l’ancien président reste fidèle aux préceptes de son maître et référence dont la sagesse enseigne le silence et la stoïcité à toutes épreuves. «Si tu peux voir détruire ton ouvrage …et te remettre à bâtir… ». Sauf qu’Alpha Oumar «Kipling» observe impuissant la destruction de l’intégration au nom de laquelle il a traîné le harnais pendant plusieurs années en Éthiopie, en étant abandonné par ses forces de reconstruire.

Ces lettres qui plaident en faveur de LST

L’ancien ministre des Mines et de l’Energie aura beau tenter sans réussir à s’épargner une détention dans le brûlant dossier d’EDM. Quoique démissionnaire dans la foulée de la crise énergétique, Lamine Seydou Traoré compte bel et bien dans la nouvelle vague de pensionnaires de la MCA et attend impatiemment un jugement qu’il espère sans doute plus diligent que la procédure de Mme Bouaré FIly Sissoko dans le dossier dit des commandes militaires. De sources concordantes, son inculpation pour atteinte aux biens publics a trait entre autres à une sollicitation écrite de son collègue des finances aux fins de donner un coup d’accélérateur à la commande des fameux groupes électrogènes destinés à affronter la période de point avec de coupure. Recoupements faits, il nous revient d’un rapport d’inspection sur le sujet que l’ancien ministre n’a agi qu’à la demande de la direction de l’EDM qui lui a soumis la commande comme une urgence. En vertu notamment d’une correspondance en date du 16 novembre 2022 à lui adressée aux fins d’accompagnement financier du projet. Ce qui laisse présumer que LST est inculpé pour des faits autres que ceux qui sont connus du grand public.

Quand les détentions préventives correspondent aux sanctions prévues

Le système judiciaire du Mali Koura continue d’étonner par son intolérance. Le nouveau président de la magistrature suprême l’a lui-même laissé entendre, lorsqu’il met en garde les éventuels contrevenants à la loi sur la cybercriminalité sur l’intransigeance des juges. C’était à la faveur de sa présentation de vœux aux forces vives. Assimi Goita faisait ainsi allusion aux arrestations massives récemment opérées au détour de l’atteinte au crédit de l’Etat et confirme par la même occasion une certaine tendance dont beaucoup d’observateurs se doutaient : un recul de la justice que traduit le rejet systématique des demandes de liberté provisoire ou leur enlisement dans les procédures interminables. Il en résulte que le demandeur aura déjà épuisé en détention préventive l’échéance équivalent à la sanction correspondant à la faute qu’on lui reproche. De sorte que les juges n’ont d’autres choix le plus souvent que de délibérer dans sens souhaité par le ministère public.

Les nuits extra-carcérales d’un célèbre détenu

Prisonnier de jour, promeneur de nuit. Ce puissant opérateur économique ne pouvait ressembler aux autres détenus de la MCA où son arrivée a détrôné bien de célébrités qui l’y avaient précédé. Et pour cause : son confort est si insolent et abondant que sa présence va aussitôt bouleverser les conditions de détention de codétenus dont certains égrènent le chapelet pour qu’il leur tienne compagnie le plus longtemps possible. Ça n’est pas tout. En plus de jouir du privilège d’être maintenu à Bamako aux fins sans doute de recevoir ses visites, l’intéressé, en a croire nos sources, n’aurait jamais passé une seule nuit dans les geôles depuis le début de sa détention préventive. C’est sous bonne escorte d’agents de sécurité, dit-on, qu’il jouit allègrement de ses virées nocturnes habituelles et retourne très tôt le matin pour passer les journées avec les détenus ordinaires. Lesquels ne paraissent nullement offusqués par ce traitement de faveur pourvu que sa générosité continue de les atteindre et d’alléger leurs ennuyeuses journées

