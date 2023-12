Accident de la route : Une personne tuée toutes les 14 heures

Du 7 et 8 décembre, le Mali abritera le Forum international sur la prévention routière. L’événement sera placé sous le thème : “La sécurité routière, un défi transfrontalier”. Selon le gouvernement, l’objectif de ce forum est d’offrir un cadre d’échanges sur les meilleures pratiques internationales de prévention des risques d’accidents de la route, afin de renforcer la sécurité routière.

De son constat, il ressort que de l’utilisation massive des engins motorisés à deux ou trois roues, les victimes de la route se retrouvent principalement dans la tranche d’âge de 18 à 35 ans et dans la catégorie des usagers de la route les plus vulnérables que sont les piétons, les personnes âgées, les enfants et les personnes vivant avec un handicap. Pis, les statistiques annuelles moyennes d’accidents de la route des 5 dernières années révèlent qu’une personne est tuée toutes les 14 heures, a fait savoir le gouvernement ajoutant que les facteurs d’accidents de la circulation routière sont répartis comme suit : le facteur humain : 82 %, les défaillances techniques du véhicule : 10 %, les infrastructures routières et leur environnement : 8 %.

Terrorisme : Enquête judiciaire contre Kouffa et Iyad

Suspectés de faits graves “ayant pour but de semer la terreur de porter atteinte à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale et à ternir l’image des Forces armées maliennes”, l’instruction d’une enquête judiciaire a été ordonnée au procureur de la République du Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale par le procureur général près la Cour d’appel de Bamako contre certaines personnalités dont des membres signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger “ayant basculé dans le terrorisme”. Les personnes visées sont, entre autres, Alghabass Ag Intalla, Bilal Ag Chérif, Ibrahim Ould Handa, Fahad Ag Almouhamoud, Iyad Ag Ghali alias Abou Al Fadal, Hanoun Ouled, Ali Mohamed Ag Najim, Achafagi Ag Bouhada, Houssein Oulam, Amadou Barry alias Hamadou Kouffa.

Etats généraux : La jeunesse appelée à évoquer ses préoccupations

Estimée comme étant la couche la plus importante de la population, la jeunesse malienne est rarement impliquée dans les prises de décisions. En vue de corriger certaines insuffisances relatives à cet état de fait, le gouvernement prévoit la tenue des Etats généraux de la Jeunesse courant décembre 2023.

La démarche consiste, selon un communiqué du conseil des ministres du mercredi dernier, à créer un espace d’échanges et de réflexion, en vue d’amener les jeunes et les acteurs du secteur à contribuer à la formulation des réponses adéquates aux défis auxquels la couche jeune est confrontée afin de lui permettre de participer de façon entière et effective au développement socio-économique, culturel et environnemental du pays.

“Ces concertations mobiliseront toutes les parties prenantes : les jeunes, les autorités administratives, politiques et coutumières, les organisations de la société civile. Aussi, il est à noter que les jeunes établis à l’extérieur organiseront leurs concertations pour la prise en charge de leurs préoccupations autour de plusieurs thématiques”, indique ledit communiqué.

Hôtellerie : Azalaï s’implante au Sénégal

Propriété de l’homme d’affaires malien Mossadeck Bally, le Groupe Azalaï Hôtels vient de renforcer encore plus sa présence sur le continent. En plus du Mali, du Burkina, du Bénin, de la Mauritanie et de la Côte d’Ivoire, l’établissement hôtelier est désormais présent au Sénégal où il vient d’ouvrir ses portes.

D’un coût de réalisation estimé à 28 milliards de F CFA, le nouvel hôtel 4 étoiles du Groupe Azalaï, situé sur la corniche ouest de Dakar, a été inauguré en fin du mois dernier par le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall. C’était en présence du président du Groupe Azalaï non moins président du Patronat du Mali.

