Brèves : Infrastructures sportives : Les stadiers arrivent !

Afin de prévenir les éventuels débordements et incidents, contribuer à la sécurisation des spectateurs et des sportifs lors des différentes manifestations organisées dans les infrastructures sportives ou socio-éducatives, le ministère en charge des Sports prévoit la mise en place d’une plateforme de jeunes volontaires appelés stadiers.

Pour l’expérimentation de cette initiative que l’on voit fréquemment lors des manifestations en Europe, il est prévu de mobiliser 500 stadiers pendant les compétitions sportives, les activités socio-éducatives et culturelles à Bamako. “Ainsi, la mobilisation des stadiers lors des compétitions sportives, manifestations socio-éducatives et culturelles permettra, entre autres, de contribuer à rehausser l’image et l’éclat de la compétition ou de la manifestation, d’optimiser les recettes grâce au contrôle des entrées, de contribuer à la fluidité sur les gradins et de faire respecter les normes et les consignes de sécurité liées à certaines compétitions ou manifestations internationales”, estime le ministère.

Kalabancoro : Le Conseil municipal dissout

Après des mairies de Bamako et de Kati, le rouleau compresseur du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a happé la municipalité de Kalabancoro (Région de Koulikoro) où le Conseil municipal vient d’être dissout.

Selon le ministère de tutelle, le Conseil communal de la Commune rurale de Kalabancoro se caractérisait depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi. “Face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, une demande d’explication a été adressée au Conseil communal concerné, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi portant Code des Collectivités territoriales à laquelle il a répondu. Les faits ci-dessus évoqués justifient la dissolution proposée à l’effet de mettre fin aux dérives constatées”, justifie le département ministériel.

Enseignement : La valse des directeurs

Deux jours après la rentrée scolaire, le conseil des ministres a procédé à une vaste opération de changement de responsables scolaires et universitaires. Ainsi, pas moins de quatre directeurs ou de recteur ont été démis de leurs fonctions.

Au niveau du ministère de l’Education nationale, de nouveaux directeurs ont été nommés. Il s’agit de Mme Diop Sika Traoré, professeur principal de l’enseignement secondaire (directeur du Centre national des cantines scolaires), Biratiké Bagayoko, professeur principal de l’enseignement secondaire (directeur national de l’enseignement secondaire), Boubacar Abdoulaye, professeur principal de l’enseignement secondaire (directeur national de l’enseignement normal).

Pour ce qui est du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Belko Ouologuem, professeur de l’enseignement supérieur, a été nommé recteur de l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako.

Rassemblées par

Alassane

Commentaires via Facebook :