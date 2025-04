Éducation : La digitalisation du système éducatif en marche

Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé une réunion du comité de pilotage de la digitalisation de l’administration. Cette digitalisation consacrée au secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur a permis au département de l’Education nationale de constater une économie de 4 milliards de F CFA. Et au Cenou de réaliser une économie annuelle d’un milliard de F CFA. Plusieurs solutions numériques ont été présentées dans le but d’instaurer une gestion centralisée, harmonisée et modernisée du système éducatif malien.

TRAFIC FERROVIAIRE : Un protocole d’accord voit le jour

Pour la réhabilitation du pont ferré de Kassaro dans la région de Kita, un protocole d’accord a été scellé entre l’Etat du Mali et le groupe Covec-Mali. Il a été paraphé par Mme le ministre des Transports et des Infrastructures et le directeur général de Covec-Mali. Le montant des travaux de la réhabilitation du pont de Kassaro s’élève à environ 1,6 milliard de F CFA. Et les travaux démarreront dans un bref délai, pour une durée de 4 mois.

CMDT : Incendie à Koutiala

Dans la nuit du 14 avril 2025, un incendie provoqué par la foudre s’est déclaré sur une aire de stockage extérieur de balles de fibres de coton. C’était à proximité de l’usine 3 de la Compagnie malienne du développement textile (CMDT) à la direction régionale de Koutiala. Le feu a consumé cinq piles de balles dont trois piles complètes. Aucun bâtiment de l’usine, ni le local de la direction régionale de Koutiala n’a été touché par le sinistre. Et toutes les installations sont intactes et pleinement opérationnelles.

ECOLES MILITAIRES : Le concours d’entrée à l’Emia lancé

La direction des écoles militaires lance le concours d’entrée à l’Ecole militaire interarmes (Emia) de Koulikoro session 2025. Il est ouvert aux jeunes civils de nationalité malienne des deux sexes (célibataires sans enfants), âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus, au 31 décembre 2025. Dans la série lettres, les matières concernées sont la dissertation et la culture générale. Et les matières de la série sciences sont les mathématiques et la physique chimie. La date de dépôt des dossiers est fixée au lundi 28 avril 2025 à partir de 8 h. Ce processus prend fin le vendredi 2 mai 2025 à 16 h. La date du concours à proprement parler fera l’objet d’un communiqué ultérieur.

Rassemblées par

Oumou Fofana

