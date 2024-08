Brèves : Inondations : Plus de 30 000 sinistrés

A la date du 16 août, le Comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes, établissait un bilan de 59 cas d’inondations sur l’ensemble du territoire dont 24 cas dans le district de Bamako.

Selon le Comité qui a établi ce bilan avant les inondations du week-end dernier, ces inondations ont causé 15 pertes en vies humaines avec un bilan cumulé de 4150 ménages touchés soit un total de 32 068 personnes sinistrées.

Compte tenu des risques élevés d’inondations en raison de la forte pluviométrie en vue, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile ainsi que le Secrétariat permanent du Comité de gestion ont invité les populations à la vigilance et à la mise en œuvre des actions salvatrices de réduction des risques d’inondations à travers le respect des consignes telle que : la libération des emprises et voies d’écoulement des eaux ainsi que les zones à risques d’éboulement. Pour ces cas d’inondations, le gouvernement a annoncé poursuivre ses opérations de sauvetage et de mise en sécurité des personnes sinistrées, la distribution de vivres et de non vivres, le curage, l’enlèvement et l’évacuation des déblais de certains collecteurs.

Transport fluvial : La campagne lancée !

Compte tenu de l’évolution satisfaisante du niveau d’eau du fleuve Niger, le gouvernement du Mali a annoncé la date du démarrage de la campagne de navigation 2024-2025. Et c’est la date du 15 août qui a été retenue par le ministère des Transports et des Infrastructures qui en informé le conseil des ministres lors de sa session du 14 août dernier.

Pour donner le coup d’envoi de la nouvelle campagne, c’est le bateau “Modibo Kéita” qui a été choisi pour être remis à flot en partance de Mopti pour Kabara dans la région de Tombouctou. “Il est prévu pour cette campagne d’assurer 66 rotations“, a annoncé le gouvernement ajoutant que : “La Compagnie malienne de Navigation fluviale (CMNF) a pour mission d’assurer le service public de désenclavement intérieur et extérieur du pays par la voie fluviale. Le transport fluvial par bateau est privilégié par les populations riveraines du fleuve Niger, en ce qu’il assure la communication entre les régions du Sud et celles du Nord du Mali. Par le transport du fret, la compagnie contribue à l’approvisionnement correct des zones enclavées qui ne sont accessibles que par le fleuve, notamment en périodes d’hivernage et de crue du fleuve“.

Bac : La première nationale en Afrique du Sud

Déclarée première nationale du baccalauréat malien, session de juin 2024, avec 17,50 de moyenne, Bintou Flamousso Diallo séjourne depuis quelques jours en Afrique du Sud. En compagnie de cinq autres compatriotes (3 garçons et 3 filles au total), elle participe au concours des Olympiades panafricaines de mathématiques. Elle avait remporté l’étape préliminaire locale devant 112 candidats issus de dix-sept Académies d’enseignement.

Piloté par le Comité d’organisation de l’Union africaine des olympiades de mathématiques en rapport avec les ministères en charge de l’Education et les Sociétés mathématiques des pays participants, le concours des Olympiades se tient du 10 au 20 août 2024 à Johannesburg.

Codepa : Le Mali assure la vice-présidence

La semaine dernière, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo a pris part à la 11e Conférence des ministres du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l’artisanat africain (Codepa) qui s’est déroulée à Brazzaville au Congo. Un sommet fructueux pour le Mali qui va désormais assurer la 2e vice-présidence de l’organisation.

A l’issue de deux jours de session, plusieurs recommandations ont été formulées afin de redynamiser l’organisation. Il s’agit notamment de : la révision des textes statutaires du Codepa, qui changera de dénomination (désormais Odepa / Organisation pour le développement et la promotion de l’artisanat), la désignation de Denis Sassou N’guesso, président du Congo comme Ambassadeur de l’artisanat africain, la tenue de la 12e Conférence des ministres en 2025 au Maroc et la poursuite des efforts visant à instaurer un marché intérieur de consommation des produits artisanaux dans l’espace de l’organisation.

Rassemblées par

Alassane

Commentaires via Facebook :