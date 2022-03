A Bamako, des habitants déjà « inquièts » du phénomène, trouvent que la mesure a un peu traîné. Cependant, certains préconisent la sensibilisation avant toutes sanctions.

« Ils blessent beaucoup d’usagers. J’en ai été témoin à plusieurs reprises », témoigne un habitant de Bamako. « Nous serons heureux que les autorités mettent fin à cette pratique. S’il est nécessaire, il faudra retirer les motos aux propriétaires », ajoute-t-il. « Il y a trop d’accidents sur la route, il faut prudemment conduire la moto pour se protéger » estime une dame. « Le gouvernement doit interdire le mal depuis longtemps », dit un autre.

Une décision saluée par des élus communaux.

Du côté de la commune VI, la 3è adjointe au maire souligne que cette décision va renforcer les dispositions déjà en cours. « Nous collaborons avec trois commissariats. Nous étions en train de faire des sensibilisations bien avant le communiqué du gouverneur que nous saluons », affirme Dougnon Delphine Dougnon. Selon elle il faut aussi mettre fin à la divagation des animaux qui provoque également de nombreux accidents.

Pour de nombreux spécialistes de la sécurité routière si cette décision venait à être appliquée convenablement, ce serait un ouf de soulagement pour la population notamment les usagers de la circulation.

Recensement des préoccupations de la population :

Le Conseil économique, social et culturel à Nioro du Sahel

Une mission du Conseil économique, social et culturel séjourne à Nioro du Sahel depuis, le jeudi dernier. Elle a rencontré la société civile, les collectivités territoriales, les responsables administratifs et politiques et les forces de défense et de sécurité des cercles de Diéma et de Nioro du Sahel. Selon les responsables de la mission, l’objectif est de recueillir les problèmes de la région dans tous les domaines de développement et de proposer ensemble des pistes de solution.

Kita :

Enfin de l’eau potable à Kantila ?

Le village de Kantila, dans la commune rurale de Tanbaga, à 36 km de Kita a inauguré, le dimanche 20 mars dernier, une pompe à motricité humaine. Cette infrastructure a été réalisée sur un financement du budget national. Les habitants ont apprécié le geste, qui selon eux, va améliorer la santé des populations. Les autorités administratives et politiques de la commune ont pris part à la réception provisoire de l’infrastructure.

Kayes :

Un nouveau projet de lutte contre les conflits lancé

« Ben ni bassigui », c’est le nouveau projet qui vient d’être lancé à Kayes. Son objectif est de renforcer la résilience des communautés face aux conflits et à la violence. Ce projet interviendra notamment à Diéma, Yélimane et Nioro du Sahel. Il devrait durer 18 mois et sera mis en œuvre par MERCY CORPS. Le projet est financé par l’Union Européenne.

ANSONGO :

Renforcement des capacités des relais communautaires…

35 relais communautaires des écoles du cercle d’Ansongo ont débuté une session de formation depuis, le jeudi 24 mars 2022, à Ansongo. Elle est basée sur la méthodologie et les techniques d’apprentissage dans les écoles. Il s’agit de leur doter des compétences en matière d’éducation afin de mieux renforcer les niveaux des élèves. Elle est organisée par le Centre d’animation pédagogique d’Ansongo sur financement de Programme d’accès à l’éducation pour tous les enfants du Mali (PACETEM). La formation prend fin le 27 mars prochain.

BIT:

Le Togolais Gilbert Houngbo élu Directeur général

Le Togolais a battu au deuxième tour la Française Muriel Pénicaud, nous apprend Togo First.

Avant son élection à la direction générale du BIT, il était le patron du Fonds international de développement agricole (FIDA). Il fut également premier ministre du Togo de 2008 à 2012…

Candidat du Togo et de l’Afrique au poste de direction de l’importante agence onusienne, il dispose d’une solide expérience de plus de trois décennies dans le milieu des organisations internationales, pour avoir occupé des postes de responsabilité au PNUD, à l’OIT, au FIDA, à ONU-Eau. Élu pour la mandature 2023-2027, il prendra officiellement fonction en octobre 2022.

