Issa Kaou Ndjim, ancien 4ème vice-président du Conseil National de Transition, non moins Président du parti ACRT a été empêché, le 14 février dernier, de prendre l’avion à l’aéroport international Modibo Kéïta-Sénou pour se rendre à Paris. Ancien soutien du Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, l’ex-n°10 du M5-RFP, fer de lance de la contestation populaire ayant abouti au coup d’Etat contre le Président Ibrahim Boubacar KEÏTA, est interdit donc de voyage sans aucune raison officielle. Depuis un certain temps, la police des frontières et de l’air dispose d’une liste noire de personnalités interdites de se rendre à l’étranger.

Les exécutions sommaires de Tessit dans une indifférence

L’Etat islamique au grand Sahara (EIGS), selon de nombreuses sources locales, a signé un retour en force dans la commune de Tessit, cercle d’Ansongo, région de Gao. Les combattants de l’EIGS ont commis des graves atrocités avec des personnes tuées et des maisons incendiées. Des déplacements de populations sont également signalés et des exécutions sommaires. Selon Fahad Ag Almahmoud, huit personnes ont été exécutées, le 14 février, par l’EIGS entre Abagazgaz et Harim à environ 8 km du village de Tessit.

Commissariat de police de Sadiola : la première carte d’identité délivrée au chef de village

Le commissariat de police de Sadiola dans la région de Kayes est désormais opérationnel. Le commissaire principal de police, Moussa Bathily et son équipe sont au travail, au grand bonheur des populations de la cité minière. La première carte d’identité civile, signée par le commissaire Moussa Bathily, a été établie au profit du chef de l’ancien village de Sadiola. C’était hier mardi 15 février 2022. Tout un symbole ! À travers cette action, le commissaire principal de police, Moussa Bathily réaffirme son attachement à la police de proximité conformément aux directives de la hiérarchie de la police nationale. L’opérationnalisation de ce nouveau commissariat prouve à suffisance le dynamisme de son premier responsable.

Les syndicats de l’éducation appellent les enseignants à rejoindre les postes à Kléla

« Nous, syndicats de l’Education nationale signataires du 15 octobre 2016 de la région de Sikasso (SYPESO, SYNEFCT, SYNESEC, FENAREC, COSES), venons par le présent communiqué inviter les enseignants du CAP de Kléla à rejoindre les postes dans un bref délai, vu l’amélioration des conditions sécuritaires dans ladite localité. En vous souhaitant bonne compréhension, nous osons compter sur votre sens élevé de militantisme ». C’est le contenu du communiqué n°001 relatif à la réouverture des écoles fermées dans le CAP de Kléla. Cette commune située à 65 km au sud de Sikasso fut le théâtre d’attaques des groupes terroristes. Une attaque a fait, le vendredi 23 avril 2021, un mort, plusieurs blessés et plus de 50 millions de FCFA emportés.

