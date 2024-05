Le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, et le bureau Onu-femmes au Mali ont signé le 14 mai 2024 un accord de partenariat. Le document a été paraphé par le ministre Dr Coulibaly Bintou Maïga et Mme Marie Gorette, Représentante résidente d’Onu-Femmes au Mali. D’un montant de 197 730 254 Fcfa, cet accord s’inscrit parfaitement dans les orientations stratégiques des autorités de la Transition. Ses termes constituent les fils conducteurs des actions à réaliser et les responsabilités à assumer courant l’année 2024.

La cérémonie a été couplée à celle de la remise au département d’un important lot d’équipements informatiques pour renforcer ses capacités à travers le Centre national de documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant dans le cadre la mise en œuvre du PRECOFEM. D’une valeur de plus de 50 millions de F CFA, cette plateforme numérique (d’imprimantes en couleur, écrans, ordinateurs de bureau, projecteurs, ordinateurs portables, sacs d’ordinateurs…) permettra de renforcer la collecte, le traitement et la production des données et d’information sur la Femme.

SOLIDARITÉ : Le mérite de Solidaris223 reconnu par le CNPV

Le 14 mai dernier, l’Association Solidaris223 a été honorée par le Centre national pour la promotion du volontariat (CNPV) à travers une attestation de reconnaissance. La remise a eu lieu en marge de la cérémonie de passation entre l’ancien Directeur du Cnpv et son successeur, respectivement MM. Sékou Oumar Coulibaly (appelé à d’autres fonctions) et Ahmed Salif Camara.

«Nous les remercions pour cette reconnaissance et tout en leur souhaitant une très bonne chance pour leurs nouvelles missions», s’est réjouie Mme Dicko Aminata Dicko, présidente de Solidaris223.

ELEVAGE : Près de 3 millions d’animaux vaccinés en partenariat avec le CICR

«La campagne de vaccination animale 2023-2024 a pris fin avec un taux de réalisation de 96% malgré les contraintes diverses», a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge au Mali (CICR/Mali) dans un communiqué publié la semaine dernière. Près de trois millions d’animaux (2 816 314 animaux) ont été vaccinés au profit des éleveurs du centre et du nord du pays. Et cela grâce au partenariat entre le ministère de l’Elevage et de la Pêche et le CICR-Mali.

Pour cet organisme, «cette réussite permettra de préserver les cheptels qui constituent des moyens de subsistance des communautés dans ces régions». Il faut noter que cette campagne de vaccination 2023-2024 avait été lancée le 15 novembre 2023 avec l’objectif de vacciner 3,5 millions de têtes contre des maladies pouvant décimer notre cheptel.

