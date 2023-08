San : 7 morts dans le chavirement d’une pirogue

Au moins 7 corps sans vie (2 hommes et 5 femmes) ont été retrouvés après qu’une pirogue a chaviré samedi dernier dans le Banifin, côté Laguè et Sambala. L’embarcation en bois qui transportait 13 personnes, selon plusieurs témoins sur la plage, flottait sur l’eau, samedi et dimanche. Des curieux regardaient le déroulement des opérations de recherches. Visiblement attirés par la présence sur les berges des personnalités les plus en vue de la région de San, parmi lesquelles on comptait le gouverneur, le préfet et sous-préfet, le directeur régional de la police, le commissaire de police de la ville et son adjoint, les éléments de la garde nationale et de la gendarmerie.

Les corps ont été repêchés samedi et dimanche par les Bozos de San et Belenitiegni. A peine la triste nouvelle connue qu’une noyade était signalée le même jour samedi vers

18 heures. Il s’agit d’un berger peulh qui tentait de traverser à la nage le cours d’eau. Son corps a été repêché le lendemain matin.

2 agents d’EDM-Sa électrocutés

1 mort, un blessé

C’est en fin de semaine dernière que la triste nouvelle s’est répandue… Un jeune agent d’EDM-SA est décédé jeudi, mortellement électrocuté alors qu’il intervenait en commune I du district de Bamako ( Djelibougou) sur un poteau électrique. L’autre blessé était encore hier plongé dans le coma

Les deux agents ont opéré sur un réseau haute tension, maintenu sous tension. Les passants les ont soudain vus s’affaisser sur la ligne électrique, inconscient. Les premiers soins ne laissaient aucun doute sur l’électrocution. Ce drame qui a endeuillé pouvait être évité si le technicien chargé de la conduite des travaux n’était pas resté dans son bureau et donner des directives sur le terrain à des agents inexpérimentés, selon nos sources.

Les pensées des travailleurs de la société Energie du Mali (EDM-SA) vont à la famille du disparu et au blessé à qui ils souhaitent prompt rétablissement.

Bla

Un accident fait des blessés

Dimanche dernier, dans la nuit, aux environs de 20 h, un car transportant des passagers s’est renversé faisant nombreux blessés dont des cas graves.

Le car estampillé Africa Tours Trans a quitté Sévaré, une ville du centre du pays, pour la capitale Bamako, au sud. L’accident s’est produit après le lever du soleil à quelques kilomètres de Bla, ont précisé les voyageurs.

Plusieurs personnes ont été très grièvement blessées, certaines ont subi des blessures moyennement graves et d’autres ont été légèrement blessées.

Rassemblées par la Rédaction

Commentaires via Facebook :