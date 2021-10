Chaine Nationale (ORTM1) : Les nouvelles émissions ‘’crèvent l’écran’’ !

Depuis un certain moment, la chaine de télévision nationale (ORTM1) a enrichi sa grille de programmes pour faire plaisir à ses téléspectateurs. Ce cap amorcé par Bozola a porté sur le changement, sinon le renforcement de certaines émissions de divertissement et de loisir, à savoir : ‘’Aw Bédi Koura’’, ‘’Grin de Midi’’ et la nouvelle version de ‘’Samedi loisirs’’. Cela a permis d’accroître à coup sûr, l’audimat de la chaîne nationale. Cela était d’ailleurs l’objectif recherché, selon le chef de section des programmes de l’ORTM, non moins coordinateur de l’émission ‘’Aw Bédi Koura’’, Moctar Thiam.

Curieusement, l’ORTM a repris du poil de la bête son audience d’antan. Dans les familles, services et autres lieux de travail les téléspectateurs ne ratent jamais les heures de diffusion de certaines émissions de divertissement et de loisirs. Qui sont d’ailleurs toutes instructives avec un nouveau décor attrayant. Il s’agit des émissions : ’Aw Bédi Koura’’, ‘’Grin de Midi’’ et la nouvelle version de ‘’Samedi loisirs’’ .

‘’Aw Bédi Koura’’ est une émission genre ‘’réveil matinal’’ réalisée en bamanakan. Elle est à son 36ème numéro, suivant une diffusion étalée sur 4 fois par semaine, du lundi au jeudi de 8h à 9H30 avec diverses rubriques. Au nombre de ses rubriques, on peut citer : ‘’Seko Ni Donko’’, ‘’l’actualité du jour’’, ‘’secret des femmes’’, ‘’la santé’’ et ‘’la culture et l’éducation’’.

Pour l’émission ‘’Grin de midi’’, elle est repartie en deux phases, dont la première qui va du lundi au mercredi, animée par l’expérimentée Aïché Baba Kéita et la deuxième, exclusivement diffusée les jeudis, sous le label ‘’spécial Grin de midi’’ animé par l’animateur bouillant Man-ken de 11h à 12h30. Comme ‘’ ’Aw Bédi Koura’’, ce canal de divertissement tient son public en haleine avec un invité sur le plateau, répondant au thème du jour, corroborant avec des rubriques diverses et variées.

Selon le chef de section des programmes de la télé nationale, M. Moctar Thiam, après le constat alarmant, ces derniers temps, relatif au fait que les téléspectateurs de l’ORTM étaient migrés sur d’autres chaines en cette période de multiplicité de chaines de télévisions, il fallait envisager des innovations, dans le seul but de récupérer l’audience que l’ORTM avait dans le temps. D’où la nécessité de réaménager le contenu de certaines émissions de divertissement et de loisir, tels ‘’Aw Bédi Koura’’ qui était Aw Bédi tout court avant, ‘’Grin de Midi’’ et ‘’Samedi Loisirs new-look’’.

Sans coup férir, après quelques semaines de diffusion, à travers ce réaménagement, l’ORTM a pu récupérer son audience habituelle partout au Mali et à l’étranger.

Parlant des perspectives, selon M. Thiam, l’ORTM tend d’aller au-delà de Bamako, en délocalisant certaines de ses émissions dans les régions, faire des éléments avec leurs stations régionales pour que les régionaux se sentent concernés par l’actualité du pays. Avant de conclure que : « l’ORTM est une chaine nationale qui appartient au peuple malien. Et j’invite les maliens à suivre l’ORTM et de faire des suggestions pour qu’on puisse améliorer nos programmes ».

Dans tout cela, il ne faut pas occulter la touche particulière de son nouveau DG, Alhassane Baba Diombélé, qui fut durant sa carrière un artisan majeur de l’émergence de la 2ème chaine de la radio nationale, la ‘’chaîne2’’.

Par Fatoumata Coulibaly

