Un studio à Bozola porte désormais le nom de l’émérite journalisme Thierno Ahmed Thiam. Ainsi, la cérémonie inaugurale de ce joyau a eu lieu le samedi 25 mai dernier dans l’enceinte de l’ORTM. L’évènement était couplé à la remise de 3 véhicules à la Chaine Nationale malienne par l’UNICEF, fruit d’un partenariat de longue date entre les deux parties.

La cérémonie était présidée par le Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou AG Ilyène avec à ses côtés le Directeur Général de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé et le Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté. Y ont pris part également à cet évènement si significatif, les membres de la famille de l’illustre défunt, les anciens DG de la Chaîne Nationale, Baly Idrissa Sissoko et Salif Sanogo, ainsi que certains anciens de Bozola notamment Baba Diourté et Sôkôna Gakou.

L’homme de média et de culture plus que jamais immortalisé

Né en Août 1951 et décédé le 5 Avril 1995, Feu Thierno Ahmed Thiam est un talentueux homme de média qui aura marqué son temps avec l’animation de plusieurs émissions à la Radio Nationale à l’époque. De même qu’à la télévision nationale avec la célèbre émission musicale de samedi soir, ‘’Jouvence’’, qui a fait danser de nombreuses générations de téléspectateurs maliens. Il faisait partie des journalistes qui ont assisté au lancement en 1983 de la RTM (Radiodiffusion Télévision du Mali) devenue plus tard ORTM. Avec sa voix suave et sa diction de haute qualité, Thierno Ahmed Thiam, depuis 1995 (date de sa disparition) a laissé un grand vide à Bozola. Une partie de ce vide vient d’être comblée de la plus belle des manières par l’actuelle Direction générale de l’ORTM, à travers l’inauguration d’un studio multifonctionnel flambant neuf. Un studio de dernière génération, modulable pouvant accueillir plusieurs émissions avec de nombreux décors et l’assistance du public en son sein. Il est ainsi bâti sur une étendue de 98 M² pour une hauteur de plafond de 6,55 M. Une preuve que l’ORTM fait de son cheval de bataille l’innovation pour se mettre à l’ère de la transition numérique télévisuelle.

Pour l’occasion, dans son intervention, le Directeur Général de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé après avoir rendu hommage aux anciens de Bozola dira que le choix du nom de Feu Thierno Ahmed Thiam n’est pas fortuit. Cela, pour la simple raison que lorsqu’ils ont eu à interroger la mémoire ainsi que les doyens c’est son nom qui est sorti sur toutes les lèvres. Toute évidence qui donne la preuve qu’après 40 ans, il a marqué toute une génération. « Parce que c’est un homme de culture, qui avait l’animation dans le sang »a-t-il déclaré. Le DG Diombélé, sans fausse modestie a indiqué que ce projet est de son prédécesseur, l’ancien DG, Salif Sanogo, « Et nous avons pris la rame parce que ce n’était pas évident. Et Dieu merci, on a pu malgré quelques péripéties, finaliser ce projet… » a détaillé M. Diombélé. Un autre facteur favorisant, ajoutera le DG de l’ORTM, a été la demande du Ministre AG Ilyène à sa prise de fonction, d’immortaliser les talents.

Ce faisant, d’une pierre la direction de l’ORTM a réussi à faire plusieurs coups, ce Studio est non seulement pour faire face à la concurrence mais aussi pour offrir aux téléspectateurs un certain confort de visionnage afin de suivre le programme de la Télé nationale dans les standards internationaux. En outre, à côté de ce studio, il y’a une salle d’attente construite pour permettre aux invités d’être dans un cadre qui les sied.

Le Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou AG Ilyène s’est dit satisfait face aux travaux accomplis pour ce studio mais aussi à la diligence de l’ORTM pour les conclure en ce moment difficile que traverse le pays. Chose qui a valu ses félicitations à l’endroit du DG Diombélé et son personnel. « Au moment où la plupart des services éprouvent des difficultés, l’ORTM s’annonce en difficulté progresse. Je voudrais féliciter ici le Directeur et tout le personnel…»a-t-il signifié.

3 véhicules offerts à l’ORTM par l’UNICEF

Cette cérémonie a été mise à profit pour la réception des moyens roulants (3 Pickups) offerts par l’UNICEF. Selon le représentant de ladite organisation au Mali, Pierre N’Gom, ce geste est une contribution pour l’efficacité de cette maison de média, notamment dans le cadre de sa collaboration avec l’UNICEF, très fructueuse avec de très bons résultats. En retour, l’UNICEF a été remerciée par l’ORTM, de même que par le Ministre de tutelle pour son concours inlassable en faveur du renforcement des moyens des médias publics.

Mariam Sissoko

