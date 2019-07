Afin de prendre en charge les pèlerins maliens en médicaments pour la campagne du Hadj 2019, le Ministère des Affaires religieuses et du Culte et le Groupe pharmaceutique “Pharma +Mali” ont signé un accord de partenariat. Il s’agira de doter gratuitement les pèlerins en produits pharmaceutiques.

Le ministère des Affaires religieuses et du Culte et le Groupe pharmaceutique Pharma+ viennent de sceller un protocole d’accord pour la prise en charge des pèlerins en médicaments pour la campagne 2019 du Hadj. Le document a été officiellement signé, le samedi 13 juillet dernier, entre le ministre en charge des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Hass Diallo, et le président du Conseil d’Administration du Groupe, Dr Daye Tall.

La cérémonie s’est déroulée dans la salle de conférence du Département, en présence de plusieurs invités dont les responsables du Groupe Pharma+, des représentants du Haut conseil islamique du Mali (Hcim) ainsi que les encadreurs de la filière gouvernementale pour le Hadj.

La présente convention, selon Dr Daye Tall, vise à “doter gratuitement les pèlerins maliens en produits pharmaceutiques pour la campagne du Hadj 2019. Cela avec une possibilité aussi d’extension aux autres années”.

Notons que le Groupe Pharma+ est représenté dans 17 pays africains, couvrant une gamme de produits de 100 spécialités avec une projection sur plus de 300 spécialités en exclusivité, selon le président du Conseil d’administration, Daye Tall, avant de préciser : “Nous sommes une société de droit malien, mais copropriétaire avec des partenaires indiens”.

Le ministre Thierno Hass Diallo était visiblement très heureux de ce nouveau partenariat, qui permettra de soulager les futurs pèlerins dans le domaine sanitaire. Voilà pourquoi il a adressé ses sincères remerciements au Groupe Pharma+ pour cet acte patriotique et humanitaire qu’il vient de poser. “Je profite de cette opportunité pour remercier et encourager le Groupe Pharma+, qui est un privé malien et lui exprimer toute notre fierté pour le progrès et la réussite des Maliens qui méritent d’être ainsi célébrés et félicités à leur juste valeur. C’est une première qui va sans doute susciter d’autres”, dira-t-il avec beaucoup de fierté et de joie. Avant de rendre un hommage mérité au Groupe Pharma+ Mali pour la confiance placée en le département des Affaires religieuses et du Culte.

Le ministre Thierno Hass Diallo a saisi cette belle occasion pour adresser ses sincères remerciements au président du Haut conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour avoir été à la base de ce nouveau partenariat avec le Groupe Pharma+ Mali, à travers un de ses amis d’enfance, également membre de Pharma+. Après la signature des documents, ce fut la photo de famille pour immortaliser l’événement.

El Hadj A.B. HAÏDARA

Commentaires via Facebook :