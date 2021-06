Incarcération de Diaba Sora à Bollé : Sa petite sœur Moussou Sora donne sa version des faits !

D’après Moussou Sora, le mardi nuit, sa grande sœur Diaba Sora a été arrêtée avec son enfant dans une station d’essence à cause d’une de ses sorties sur les réseaux sociaux. “Quand Diaba est partie prendre de l’essence à la station, des policiers sont venus l’encercler. Ce qui a affolé son enfant qui s’est mis à pleurer. C’est ainsi que Diaba a supplié les policiers de lui permettre d’aller déposer le bébé à domicile afin qu’il ne soit pas traumatisé. Et Diaba était obligée de les suivre avec son bébé au 5e Arrondissement. Une fois sur place, Diaba a été interrogée par rapport à ses propos sur Facebook et Tik-Tok. Après l’interrogatoire, Diaba a été placée en garde-à-vue. Et le mercredi, elle a été mise sous mandat de dépôt, mais elle n’a pas pu être conduite à la prison de Bollé à cause de la grève des gardiens de prison. Diaba a passé trois nuits au 5e arrondissement. Et le samedi, elle a été emprisonnée à Bollé”, a-t-elle raconté. Pour Moussou Sora, ce qui est bouleversant dans cette affaire, c’est que Diaba Sora n’a pas reçu de convocation pour se présenter à la Police. “Diaba a été arrêtée en pleine rue avec son bébé. Ce qui est très humiliant. Et son bébé, traumatisé et ne cesse de pleurer”, a-t-elle dit.

Donnant sa version des faits, elle explique qu’en janvier 2019, une dame est entrée dans le compte Snapchat de Diaba pour l’insulter grossièrement de père et de mère. Et c’est ainsi que Diaba a répliqué aux propos injurieux de la dame qui a enregistré les propos de Diaba avant de les publier sur les réseaux sociaux. Encore, cette année 2021, soit 2 ans après les faits, la même dame a rediffusé les mêmes propos de Diaba sur les réseaux sociaux. C’est à la suite de cette diffusion que Diaba a été arrêtée et incarcérée à la prison de Bollé. Selon Moussou Sora, Diaba est une femme bien éduquée qui ne se permet pas certaines grossièretés. Et cette situation a bouleversé son enfant qui n’arrive plus à étudier parce que ses camarades de classe lui rappellent tous les jours que sa maman est en prison. Après avoir donné sa version des faits, Moussou Sora a remercié tous ceux qui les soutiennent dans cette douloureuse affaire. Elle a invité les partisans de Diaba Sora à ne plus faire de vidéos pour injurier. Ce qui risque d’envenimer la situation. Elle a dit croire en la justice malienne qui fera normalement son travail pour innocenter Diaba Sora.

Siaka DOUMBIA

