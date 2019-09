Le corps du commissaire divisionnaire, Issiaka Coulibaly, sauvagement assassiné à Niono la semaine dernière par une foule armée des projectiles, a été inhumé par ses collègues, le lundi dernier.

Dans la foulée, les syndicats de la police ont condamné avec la plus grande fermeté l’attaque lâche et barbare contre le commissariat de Niono. Avant de dénoncer l’inaction des autres forces de sécurité, notamment la Gendarmerie en face du commissariat saccagé. Les sept syndicats de la police nationale ont décidé de porter plainte contre le Maire de Niono, le député Amadou Araba Doumbia, les radios Kayira, l’office du Niger et autres pour « incitation à la haine, meurtre et complicité de meurtre ». Outre, l’ensemble des syndicats de la police ont annoncé, à l’unanimité, l’organisation d’une « marche noire » ce vendre di 27 septembre 2019, qui partira de la Direction générale de la police à la Primature en passant par la protection civile pour aboutir au Ministère de la Sécurité.

Avant l’inhumation du corps du commissaire divisionnaire Tounkara, la police avait organisé une retrouvaille, le vendredi passé, pour exiger la démission du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Gal Salif Traoré. Il faut rappeler qu’au lendemain de l’assaut des manifestants contre le commissariat de Niono, les forces du maintien d’ordre ont fait une descente dans cette ville, où elles ont procédé à l’arrestation d’une cinquantaine de présumés suspects.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

