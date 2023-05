Le Parti la Convergence pour le Développement du Mali a 15 ans. A cette occasion, les dirigeants du parti ont animé une conférence de presse pour réitérer leur position sur un retour à l’ordre constitutionnel.

La Convergence pour le Développement du Mali qui revendique depuis plusieurs années la place de la 5ème force politique du Mali reste inquiète sur la situation politique qui prévaut. Malgré l’interruption de l’ordre constitutionnel le 18 août 2020, le parti estime qu’il reste cohérent et fidèle à sa position clairement ressortie au sein de Jigiya Kura, du Cadre et de l’Appel du 20 février 2023. « Le retour à l’ordre constitutionnel doit être la priorité de tous les régimes d’exception (transition) », indique le parti qui souligne « Les difficultés et les incertitudes que notre pays traverse aujourd’hui est le fruit d’une transition qui s’est éternisée ».

La convocation du collège électoral pour la tenue des élections référendaires s’est invitée dans les débats. La CODEM reste opposer à l’adoption d’une nouvelle constitution reprochant aux autorités de la transition de violer les textes. « L’initiative d’une réforme constitutionnelle sied normalement à un Président de la République et aux Députés. Ni l’un ni les autres n’existant pas actuellement, il est évident pour nous qu’il est impossible de toucher à la constitution », réitère la déclaration du parti devant la presse insistant que « aucune disposition de la constitution de 1992 en vigueur ne prévoit son remplacement par une nouvelle ». La CODEM qui a appelé récemment les forces vives à former un front pour dire ‘’ Non ‘’ au référendum persiste que « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire » en évoquant les dispositions de l’article 118 de la constitution.

Par ailleurs, le parti de la quenouille a déploré la situation sécuritaire qui, selon ses dirigeants, reste loin d’être reluisante sur le terrain. « La circulation des personnes et de leurs biens est devenue une équation très difficile. La recrudescence des attaques sont devenues quotidiennes dans le Nord et le Centre. Aussi, les incursions terroristes dans les abords de Bamako sont devenues une source de malaise palpable chez bon nombre de nos compatriotes », constate le parti.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

