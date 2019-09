La 2e conférence régionale de la fédération Rpm (Rassemblement pour le Mali) de Ségou, s’est déroulée le samedi 14 septembre au Centre d’animation pédagogique de San. L’honorable Mamadou Diarrassouba a profité de l’occasion pour appeler les militants du parti au rassemblement et à l’unité d’action.

Deux thèmes majeurs étaient à l’ordre du jour de cette 2e conférence régionale de la fédération Rpm (le Rassemblement Pour le Mali) de Ségou. Il s’agit de la vie du parti et du dialogue national inclusif.

Après l’exposé d’Abdramane Sylla, chef de la délégation du Bureau politique national des Tisserands, l’honorable Mamadou Diarrassouba a salué le dynamisme et les efforts abattus par les militants et sympathisants du parti de la région de Ségou.

Convaincu que les médiocres n’auront pas de place en 2023, le premier questeur de l’Assemblée nationale a rappelé l’importance de l’esprit d’équipe et a exhorté au renforcement de l’implantation du Parti sur toute l’étendue du territoire national. Cela, dit-il, afin d’une part de garantir une victoire éclatante du parti lors des futures élections et pour la réussite du dialogue national inclusif pour la paix et la stabilité du Mali, d’autre part. Il a, pour cela, appelé au travail, à la cohésion et au renforcement de l’unité. Lesquels fondent les valeurs cardinales du parti des Tisserands.

Selon le député élu à Diola, les anciennes listes sont caduques. Le parti fera de nouvelles investitures pour choisir ses candidats en vue des prochaines élections, que sont les législatives, les régionales et les locales. « Les réalités au moment de la constitution de la liste et aujourd’hui ne sont pas forcément la même chose », a-t-il indiqué. Ce qui constitue une nouvelle redistribution des cartes.

Avant de terminer, l’honorable Mamadou Diarrassouba a invité les membres de la fédération Rpm de Ségou au respect des dates de renouvellement des instances du parti. A titre de rappel, la fédération régionale de Ségou doit procéder au renouvellement de toutes les instances du parti avant le 15 octobre. Il doit être fait en respectant les textes de base du parti. « Nous ne voulons pas être confronté à des litiges », a prévenu l’élu de la Nation. Le congrès en ce qui le concerne se tiendra avant la fin de l’année.

Abdrahamane Sissoko/Maliweb.net

De retour de San

Commentaires via Facebook :