Mopti : Le scrutin s’est déroulé dans la paix et la sérénité

À l’exception du Cercle de Djenné où l’alliance URD/RPM a enlevé les deux sièges au premier tour, les électeurs des circonscriptions électorales de Bandiagara, Bankass, Douentza, Koro, Mopti, Tenenkou et Youwarou se sont rendus aux urnes, dimanche, pour le second tour des élections législatives.

Pour jauger les conditions de démarrage des opérations, le gouverneur de la Région, le général Abdoulaye Cissé, a visité certains centres de vote de la Commune urbaine de Mopti et de la Commune rurale de Socoura.

Il s’est rendu au centre de vote Medersa Sabil-Elhidayat du quartier Bougoufiè de Mopti qui regroupe 6 bureaux de vote.

Il a ensuite visité le centre de vote de l’école Idrissa Sow de Sévaré et celui de l’école fondamentale de Doundou dans la Commune rurale de Socoura.

Dans tous ces centres, aucun problème organisationnel n’a été constaté. Le démarrage des opérations de vote à l’heure, la bonne organisation matérielle, la présence effective des agents électoraux, délégués des candidats, et des observateurs, la présence des éléments des forces de sécurité et du dispositif de lavage des mains au savon pour contrer le Covid-19 étaient, entre autres, des satisfactions notées par la délégation. Mais l’affluence était moindre dans tous les centres visités.

Le gouverneur Cissé a insisté partout sur le respect scrupuleux des gestes barrières pour circonscrire une éventuelle contamination au coronavirus.

Il a rappelé que les présidents des centres de vote ont reçu les conseils nécessaires dans ce sens. Le chef de l’exécutif régional a aussi rassuré que la sécurité a été renforcée.

Le constat général est que la journée électorale s’est déroulée dans la paix et la sérénité mais avec moins d’affluence dans les bureaux de vote. Dans la circonscription électorale de Mopti, le second tour se jouait entre l’alliance URD/RPM/ADEMA-PASJ et la liste Yèlèma/PS-Yelenkura et l’UDD.

