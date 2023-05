Ce jour 12 mai 2023, le Comité Exécutif de l’Adema – PASJ sous l’égide du président du parti Pr. Marimantia Diarra, entouré des vice-présidents Adama Sangaré, Me Kassoum Tapo, du Secrétaire Général du parti Yaya Sangaré et de plusieurs membres du CE a tenu une rencontre avec les maires de l’Adema – PASJ en marge des journées communales au siège du parti, sis, à Bamako-Coura. Cette rencontre, comme à l’accoutumée, se tient en présence à l’initiative, des élus du parti rouge et blanc.

Dans sa présentation, le secrétaire général Yaya Sangaré a placé l’événement dans son contexte avant l’intervention du président du parti Pr Marimantia Diarra, suivi de Me Kassoum Tapo et du Maire de Bamako. Tous ont salué l’initiative et félicité les maires ADEMA pour leurs engagements, détermination et efforts quotidiens pour assurer la vitalité du parti à travers le pays. Le président des Maires ADEMA, Yacouba Traoré président de l’Association des Municipalités du Mali (AMM), élu dans la circonscription de Yanfolila et Maire de la commune de Takandougou a exprimé son satisfecit avant de donner, tour à tour, la parole aux porte-paroles des maires des régions du Mali.

Rappelons que l’ADEMA compte près de 140 maires, un millier et demi de conseillers communaux.

Après les maires et les jeunes maires, les femmes maires ont fait de brillantes interventions. Convergence de vue dans les propos, toutes souhaitent que le parti se porte de mieux en mieux. La vitalité des structures, la tenue régulière des réunions et des instances du parti, ont été évoquées. Le soutien à la transition, les préparatifs des joutes électorales ont été également examinés avec la plus grande élégance.

Les échanges ont été fructueux. Les maires ont souhaité la tenue d’une rencontre de cette envergure pour leur permettre de bien s’exprimer sur les questions vitales du parti dans leurs localités respectives. Le Comité Exécutif, par la voix du Pr Marimantia Diarra, a pris note des observations et l’engagement a été pris pour assurer la bonne gouvernance de la formation politique parti dans l’intérêt de tous. La réunion s’est terminée sur des notes d’espoir dans une atmosphère conviviale et de franche camaraderie. Vivement d’autres réunions.

Source : ADEMA – PASJ

