Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a successivement reçu en audience lundi 4 juillet 2022, l’ambassadeur de la République populaire de Chine et le chargé d’affaires de l’ambassade de la Fédération de Russie en vue de leur adresser, au nom du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, les sincères remerciements du gouvernement et du peuple maliens pour le soutien très appréciable que ces deux pays ont apporté au Mali durant tout le long du processus de renouvellement du mandat de la Minusma, la semaine dernière à New York (états-Unis).

À cet égard, le ministre Diop a demandé à chacune de ces personnalités de bien vouloir transmettre à leurs plus hautes autorités, la gratitude et la reconnaissance du peuple malien pour la solidarité constante manifestée en faveur du Mali.

