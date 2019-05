Dans le cadre du renouveau organisationnel qu’exige la redynamisation des troupes face aux défis qui pointent à l’horizon, le Président du Mouvement Patriotique – Sauvons le Mali (MP-SAMA) a rencontré au siège du parti sis à Kalabancoura les membres du bureau national et des délégués et sympathisants conviés pour la circonstance. La rencontre a tellement satisfait les participants qu’à l’unanimité ils ont solennellement témoigné de leur engagement sans faille à redoubler d’efforts pour poser davantage les balises de fortification du mouvement sur l’ensemble du territoire national.

Au présidium, outre le Président Dr Amadou Traoré, on notait la présence de Ténéman Bouaré, représentant à Bamako, Fassiriman Doumbia Porte-parole, Sidiki Konaté Vice-Président chargé des relations extérieures, Idrissa Singapiré Vice-Président chargé de la visibilité.

Après les présentations, le Président Traoré a tenu à remercier les uns et les autres pour le déplacement malgré leurs occupations. Il a ensuite demandé aux participants d’adopter l’ordre du jour après amendement. Ainsi, les points retenus au nombre de cinq ont porté sur la culture politique du mouvement ; la construction d’une équipe dynamique ; les activités englobant la formation, les œuvres, les cotisations et le financement ; la participation ou non aux prochaines élections ; les divers.

Pour la culture politique, il a été retenu de l’établir sur la confiance pour bâtir un Mali responsable.

Concernant la construction d’une équipe dynamique au sein du MP-SAMA et entre le mouvement et la société, il s’agira de la restructuration du mouvement à travers des plans d’action et une stratégie à partir de la cellule familiale jusqu’au sommet en associant les chefferies de village et les leaders d’opinion. A propos, il faut signaler que le MP-SAMA est une idée, un projet qui date de 2017, qui est dans le sang de ses militants et responsables, qui a débuté avec des enseignants à Ségou pour s’élargir à toutes les couches sociales et politiques sans distinction de coloration politique. Tous ceux qui y arrivent viennent comme des bâtisseurs. L’objectif c’est d’être ensemble, car l’union fait la force, illustration faite de la force de l’éléphant (SAMA en bambara). Les quatre pattes de cet éléphant sont les quatre piliers du MP-SAMA qui sont le social (patriotisme), l’économie, l’environnement (écologie), la politique.

Au chapitre des activités, le programme prévoit le lancement officiel en juin, le reboisement en août, la confection de dépliants en septembre pour les distribuer en octobre, le don de sang en novembre.

Quant à la participation ou non aux élections, il a été convenu de revenir dessus dans une prochaine rencontre car ce point ne peut être débattu et les préparatifs envisagés le même jour.

Enfin, d’autres éléments ont fait l’objet d’échanges tels quelques cas d’absence et la fréquence à donner aux réunions ordinaires.

Rappelons que la devise du Mouvement Patriotique – Sauvons le Mali (MP – SAMA) est «Ensemble, nous pouvons». Vivement la prochaine rencontre entre les bâtisseurs qui ont à cœur le développement de notre pays.

Mamadou DABO

