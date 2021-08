Conférence régionale de la section ASMA-CFP de Gao : « Il est important que nous ayons en tête le respect de la parole donnée… »

Soumeylou Boubèye Maïga a présidé, dans l’après- du samedi 7 août 2021 à Gao, la Conférence régionale de la Section ASMA-CFP.

En sa qualité de président du parti, il a salué l’adhésion des nouveaux militants avec à leur tête le Maire de la Commune urbaine et ses collègues conseillers municipaux.

Dans son adresse aux militantes, militants et sympathisants, il a « rappelé que nous avons tous le devoir de travailler à servir le pays et à le transformer. Il est important que nous ayons en tête le respect de la parole donnée et d’avoir des autorités qui ont souci du respect de leurs engagements. Il y va de la crédibilité et de l’honneur de notre pays de pouvoir respecter ses engagements tant au plan national qu’international ».

Auparavant, Soumeylou avait rendu une visite de courtoisie au Gouverneur de Gao, le Général de Brigade Moussa Moriba Traoré.

Au deuxième jour de son séjour à Gao, le président de l’ASMA-CFP, Soumeylou Boubèye Maïga , natif de la cité des Askias a rendu une visite de courtoisie au chef Songhoï, Moussa Souma Maïga et à ses conseillers ; au Gao-Alkaido, Mohomoudou Ibrahim Touré dit Arougaya qui était accompagné de l’imam Moussa Aliou de la grande mosquée de Gao; et au président de la section du Haut Conseil islamique de Gao, l’imam Alpha Oumar Maïga. L’imam Alpha Oumar officie à la mosquée du Koweït à Gao et à sa demande, Soumeylou a financé son projet de traduction du Coran et de ses commentaires en langue songhoï.

Sinaly

