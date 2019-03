Le président des Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Emergence (FARE AN KA WULI) Modibo SIDIBE accompagné par certains cadres de son parti a rendu ce samedi 16 Mars 2019 une visite de courtoisie au président du CNID Faso Yiriwaton Me Mountaga Tall. Pendant presque 2 heures d’échange entre les délégations, il est apparu une large convergence de point de vue selon le président Tall , qui a salué au passage la clairvoyance et l’engagement de son homologue qui propose une démarche structurelle pour la sortie de crise de notre pays.

A l’issue de cette rencontre le président Sall a indiqué à la presse avoir discuté avec son frère Modibo, ce qu’ils ont de biens, le plus précieux en partage à savoir le Mali qui est aujourd’hui dans une situation de crise majeure. Donc en toute responsabilité et de façon réfléchie, ils ont fait un large tour d’horizon des grandes questions qui assaillent de nos jours le pays a dit le président Tall. Tout en s’empressant de préciser que dans les solutions préconisées, il y a de larges convergences de point de vue, c’est pourquoi de commun accord les deux partis ont décidé de poursuivre les discussions à différents niveaux pour approfondir la réflexion. Ainsi pour le président du CNID, il s’agit pour les deux formations politiques d’apporter leur contribution de taille à la décrispation et à la sortie de crise pour notre pays, donc cette rencontre ne doit pas rester sans suite. Pour le président Tall la méthode pour sortir de cette situation de crise, c’est une participation effective et massive des Maliens à un dialogue national, ainsi c’est les 2 partis ont fait des esquisses pour une solution durable de sortie de crise.

Pour sa part le président Modibo SIDIBE a salué la grande constance du CNID dans la vie politique, avant de s’adresser à la délégation du CNID, tout en les rassurant de la disponibilité des FARE à cheminer avec toutes les bonnes volontés pour sortir notre pays de cette situation désastreuse. Le président Modibo SIDIBE a ainsi exposé sa vision d’une sortie de crise, qui pour lui est une démarche structurelle constituée d’un certain nombre d’étapes, dont le pilier essentiel est le dialogue national refondateur. Cette démarche structurelle propose de donner la parole aux Maliens, pour que enfin les solutions viennent de la base pour le sommet, sans entrave pour que les populations soient au cœur de toute les dynamiques de recherche de solution pour ce pays. Il n’est nullement question de calculs politiques ou d’une démarche salutaire, c’est la recherche de l’engagement des acteurs pour un large consensus autour de l’essentiel pour sortir le pays de cette situation de crise.

En tout cas la série de rencontre se poursuit pour sauver le pays qui traverse des moments difficiles, car au delà des spéculations et autres rumeurs politiques, l’essentiel pour le président SIDIBE est de participer très activement à la recherche de solution pour ce pays très éprouvé par cette situation de confusion généralisée. L’heure ne semble plus être aux tiraillements et à la spéculation, mais désormais à l’action, car le niveau de « la gangrène » est tel que, nous n’avons plus beaucoup de marge de manœuvre, surtout pour ce qui est de la ruse politique pour un agenda quelconque.

Golby KAN

