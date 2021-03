Dans le cadre de la semaine de la lutte contre la corruption au Mali, l’association jeuness’art avec ses partenaires, RLD AFAD et quelques organisations de la société civile ont valorisé le rôle de l’art en organisant une compétition entre des journalistes, slameurs et autres artistes peintres ainsi que des rappeurs.

Une première édition réussie ! C’était le samedi 06 mars 2021 à l’espace culturel Blonba. Dans une ambiance festive que les talents des compétiteurs se révélaient pour véhiculer des messages de lutte contre la corruption en présence d’un public émerveillé par les qualités des prestations et la détermination qui animait les candidats.

Pour enlever le couvercle de la compétition, les dessinateurs -peintres ont fait parler leur pinceau avec des dessins dénonciateurs des mauvaises pratiques de la corruption. Ils étaient au nombre de dix candidats dans les différentes catégories. De passage en passage, les candidats se sont fait valoir, dans une lutte sans merci. Le public était spectateur d’une bonne ambiance compétitive.

Après les peintres, les slameurs avec des mots plus tranchants qu’un couteau aiguisé ont donné des coups de langue à la corruption. Le public a été marqué par un passage de “Small ’art“ dans un bambara bien étayé à la ségovienne qui a réussi a valorisé une langue nationale peu utilisée dans de telle circonstance. C’était suffisant pour permettre au jeune d’occuper la deuxième place sur le podium. Pour finir, sur des beats, les rimes des rappeurs ont fait véhiculer des messages de sensibilisation et d’alerte dans l’optique de vaincre ce fléau qu’est la corruption.

A noter que ce concept ‘’articorruption’’, un projet de l’association jeuness’art avait pour but de permettre aux journalistes, slameurs, artistes peintres et rappeurs d’apporter leur contribution dans la lutte contre la corruption en trempant leurs plumes, pinceaux et verbes dans la plaie béante. Ce n’est que le début d’une première. Les partenaires ont donné la garantie que les efforts sont poursuivis pour sa pérennité.

Le premier prix de chaque catégorie avait une valeur de 500.000 FCFA et tous les finalistes ont reçu une enveloppe de 50.000 FCFA, de quoi motiver ceux qui ont manqué cette première édition.

Ousmane Mariko

Dénommé ‘’articorruption’’, ce projet de l’association jeuness’art avait pour but de permettre aux journalistes, slameurs, artistes peintres et rappeurs d’apporter leur contribution dans la lutte contre la corruption en trempant leurs plumes, pinceaux et verbes dans la plaie.

Dans la catégorie presse écrite, c’est Sekou Bah du quotidien Info-Matin qui a remporté le premier prix qui est composé de la somme de 500 000FCFA, d’un trophée et d’une attestation. Il est suivi par Togouna A Traoré du journal Nouvel Horizon qui a eu la somme de 300 000FCFA plus un trophée et une attestation.

Le troisième est SiakaDiamouténe du journal en ligne Maliweb qui est parti avec 200 000FCFA plus un trophée et une attestation. Dans la catégorie slam, rap et peinture murale, les trois premiers ont aussi reçu les mêmes distinctions que ceux de la catégorie presse écrite. Aboubacar Camara, le président de l’Association Jeuness’art, a fait savoir que l’art est un moyen efficace de lutte contre la corruption et que c’est la raison qui les a poussés à jeter leur dévolu sur lui pour donner la parole aux jeunes rappeurs, permettre aux journalistes et autres slameurs de dénoncer le mal via leur moyen d’expression.

Il a révélé que les œuvres produites par les différents candidats permettront de lutter contre la corruption et de disloquer sa chaîne qui est solidement enracinée. Le Directeur exécutif de l’ONG AFAD, Ahmed Sékou Diallo, et le président de la CAD Mali, Souleymane Dembélé, ont félicité les membres de jeuness’art pour avoir organisé avec brio ce concours qui, a leur yeux, fera tache d’huile dans la lutte contre la corruption au Mali et ont rassuré que leur accompagnement ne fera pas défaut pour les prochaines éditions.

Commentaires via Facebook :